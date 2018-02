Teufelskerl Bode Miller fährt fast die ganze Kombi-Abfahrt auf einem Ski

Wild löst auf den letzten Drücker mit Karriere-Bestresultat das Olympia-Ticket

Die Vorgabe war klar: Ein Platz in den Top 7 muss her, damit sich Simone Wild in der Lenzerheide auf den letzten Drücker noch für die Olympischen Spiele qualifizieren kann. Wohl nur wenige trauten der 24-Jährigen so ein Resultat zu – doch mit dem Messer am Hals gelang es Wild, sie wurde Vierte.

«Das hätte ich nie gedacht, ich weiss gar nicht, was ich sagen soll», strahlte Wild im SRF, von den Gefühlen überwältigt. «Ich bin mega glücklich, dass ich diese Leistung bringen konnte.»

Im 1. Lauf legte …