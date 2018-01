Unvergessen

29.01.2011: Sarah Meier wird in Bern Eiskunstlauf-Europameisterin



Bild: KEYSTONE

Im allerletzten Wettkampf setzt Sarah Meier ihrer Karriere die Krone auf

29. Januar 2011: Eiskunstläuferin Sarah Meier hat ihren Rücktritt angekündigt, nach der EM im eigenen Land ist Schluss. Die Titelkämpfe in Bern werden zur Gala: Sarah Meier wird sensationell Europameisterin.

Sie ist noch nicht 16 Jahre alt, da wird Sarah Meier erstmals Schweizer Eiskunstlauf-Meisterin. Im Jahr 2000 ist das, eine gefühlte Ewigkeit ist das her. Sieben Jahre später gewinnt die Eisprinzessin aus Bülach EM-Silber. Es ist die erste Schweizer Frauen-Medaille seit drei Jahrzehnten. Ein Erfolg, den Meier 2008 wiederholen kann.

Doch nun soll Schluss sein: Meier will ihre Eislaufkunst künftig nur noch abseits von Wettkämpfen präsentieren. Vor der EM 2011 in Bern kündigt sie ihren Rücktritt an. Die Veranstaltung im eigenen Land soll einen würdigen Rahmen für den Abschied von der Profisportbühne bilden.

Bild: KEYSTONE

Tiefe Erwartungen – guter Start

Dass Sarah Meier ihre Karriere mit einer Goldmedaille um den Hals krönen würde, ahnt sie zum Zeitpunkt der Rücktrittsankündigung nicht. Denn ihre Form ist unbeständig, der Körper lädiert. Wegen einer Fussverletzung kann sie seit Oktober keinen Ernstkampf bestreiten. «Gut möglich, dass ich hier von einem Neuling geschlagen werde», sagt Meier deshalb im Vorfeld.

Aber die Titelkämpfe beginnen gut, noch bevor die Schlittschuhe das erste Mal auf dem Eis sind. Sarah Meier zieht für das Kurzprogramm eine günstige Startnummer, kann nach allen Favoritinnen antreten. Sie nutzt diese Chance und zeigt eine starke Leistung, auch die Dreifach-Kombinationen gelingen ihr. So ist Meier bei Halbzeit auf Rang 3, hinter der Finnin Kiira Korpi und Ksenia Makarowa aus Russland.

Bild: KEYSTONE

«Ich glaube, ich sterbe!»

«Dafür, dass sie seit fast einem Jahr keinen Wettkampf gelaufen war, war dies fast eine Meisterleistung», lobt die NZZ. Sarah Meier ist mit ihrer Darbietung ebenfalls zufrieden. Dennoch betont sie in der Interviewzone der eiskalten Berner Postfinance-Arena: «Ich bin noch sehr, sehr weit von einer Medaille entfernt.»

Tags darauf vor der Kür ist sie dann noch nervöser. Der allerletzte Wettkampf ihrer Karriere – und eine Medaille ist sehr wohl im Bereich des Möglichen, das weiss auch Meier. «Ich glaube, ich sterbe!», vertraut sie vor dem Einsatz Stéphane Lambiel an, dem zweifachen Weltmeister (2005 und 2006) aus dem Wallis.

Der Wettkampf ihres Lebens

Lambiel findet vielleicht die richtigen Worte, um Meier etwas zu beruhigen. Jedenfalls gelingt es ihr, sich für die finale Kür noch einmal hundertprozentig zu konzentrieren. Sie nimmt sich vor, nicht bloss Bronze verteidigen zu versuchen, sondern anzugreifen.

Sarah Meier gelingt der Wettkampf ihres Lebens. Sie ist von A bis Z fokussiert, macht keinen Fehler. Erst als die Musik aus dem Film «Love in the Time of Cholera» verstummt, lässt sie Emotionen zu. Jetzt kullern ihr Tränen über die Wangen.

Bild: KEYSTONE

«Ich hoffe, ich stelle nach dem Aufwachen nicht fest, dass alles nur ein Traum war», sagt sie noch. Es ist keiner. Schöner als Sarah Meier kann man eine Karriere nicht beenden.

Bild: KEYSTONE

Unvergessen In der Serie Unvergessen blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Aus 10 Glaces werden 10 moderne Kunstwerke

