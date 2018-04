Unvergessen

Nigel Owens klärt Tobias Botes im Rugby auf: «Wir sind hier nicht beim Fussball»



Bild: Michel Euler/AP/KEYSTONE

«Das ist kein Fussball» – der legendärste Schiri macht Rugby-Hüne zur Schnecke

7. Januar 2012: Nigel Owens ist das, was Pierluigi Collina jahrelang im Fussball war: Ein grossartiger Schiedsrichter, dem niemand zu widersprechen wagt. Das muss auch Tobie Botes erfahren.

Der Spruch ist wohl so alt wie die beiden Sportarten selbst: «Rugby ist ein Hooligan-Sport betrieben von Gentlemen, Fussball ein Gentlemen-Sport betrieben von Hooligans.» Während ein guter Fussballer sich pro Spiel normalerweise häufiger beschwert oder versucht den Vorteil ungerechtfertigterweise auf seine Seite zu ziehen als einen geraden Pass zu spielen, sind Schwalben oder Reklamieren beim Schiedsrichter im Rugby verpönt.

Im Spiel zwischen dem irischen Rugbyteam Munster und den italienischen Widersachern aus Trevisio vergisst Scrumhalf Tobias Botes diese ungeschriebene Regel kurz.

Eine schlechte Idee, wenn Nigel Owens die Partie leitet. Der Waliser gilt als einer der besten Rugby-Unparteiischen und bläst den Kolossen furchtlos den Tarif. Dazu besticht er immer wieder auch mit Humor. So meinte er beispielsweise einmal, als ihn die Brocken Schalk Burger und Jimmy Cowans (unabsichtlich) ins Sandwich nahmen: «Versucht nächstes Mal nicht mir den Ball zuzuspielen.»

So ähnlich tönt es dann auch bei Botes. Kurz nach seiner Entscheidung zitiert er den südafrikanischen Legionär der Italiener zu sich und holt zu einem Zitat aus, das seither im Internet ein Hit ist:

«Ich weiss nicht, ob wir uns vorher schon mal trafen. Aber ich bin der Schiedsrichter, nicht du. Mach deinen Job, ich mache meinen. Wenn ich dich noch einmal wegen irgendwas rumschreien höre, werde ich dich bestrafen. Wir sind hier nicht beim Fussball. Ist das klar?»

Botes schweigt, Owens beendet die kleine Lehrstunde mit: «Dann geh zurück und spiel weiter.» Die Belehrung wird seither immer wieder herangezogen, wenn es darum geht, den Unterschied zwischen Fussballern und Rugby-Spielern aufzuzeigen.

Owens' Popularität macht derweil keinen Halt. Das WM-Finale 2015 leitet der damals 44-Jährige souverän. Im Gruppenspiel zwischen Schottland und Südafrika lässt er eine nächste Stichelei gegen den Fussball folgen. Nach einer Schwalbe des Schotten Stuart Hogg im St.James Park, dem Fussballstadion Newcastles, weist er den «Diver» in die Schranken: «Wenn du solche Schwalben zeigen willst, dann komm in zwei Wochen zurück und spiele dann.»

All den Seitenhieben zum Trotz: Owens, der sich 2007 outete und als einziger schwuler Referee in der Rugby-Welt seinen festen Platz hat, liebt den Fussball und drückt Wrexham in seiner Heimat die Daumen. Er hat aber eine klare Message an die Kicker der Welt:

«Ich mag Fussball. Ich habe viele Freunde, die Fussball verfolgen und selber spielen. Ich glaube, Fussball hat eine gewaltige Verantwortung in der Gesellschaft. Er hat mehr Einfluss als jeder andere Sport. Ich muss einfach das Thema der Meinungsunterschiede im Sport ansprechen. Den Schiedsrichter beschimpfen, ist falsch. Wenn ich mir Spielzusammenfassungen im Fussball anschaue, denke ich mir: ‹Warum lassen sich die Schiedsrichter das gefallen?›»

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Um nichts zu verpassen, like uns auch auf Facebook!



Fidschi wird in Rio Olympiasieger im Rugby

Unvergessene Fussball-Geschichten aus Grossbritannien 12.02.2011: Wayne Rooneys perfekter Fallrückzieher gegen ManCity lässt sogar Sir Alex schwärmen 09.10.1996: Schottland spielt in Estland gegen sich selber und wird von der «Tartan Army» lautstark gefeiert 25.01.1995: King Cantona flippt aus – er setzt zum legendärsten Kick der Fussball-Geschichte an 14.04.1999: Ryan Giggs schiesst ein Wahnsinns-Tor und entblösst sein Brusthaar. Arsène Wenger hat davon noch immer Alpträume 11.11.2011: Der estnische Ersatzspieler, der hier den Ball weitergereicht hat, ist in Wahrheit ein cleverer irischer Fussballfan 09.11.1997: Der Windarsch kassiert in einem einzigen Fussball-Spiel gleich drei Rote Karten – und ist auch sonst ein liebenswerter Rüpel 15.05.1974: Im Suff stecken schottische Natifussballer ihren Star in ein Boot – das sofort von der Strömung weggetrieben wird 12.05.2013: Der Wahnsinn von Watford: «Ja, Sie haben gerade die dramatischste Schlussminute aller Zeiten gesehen!» 21.10.2013: Pajtim Kasami hämmert «einen der schönsten Volleys überhaupt» ins Crystal-Palace-Tor und verzückt sogar Andy Murray 26.12.1963: 10 Spiele, 66 Tore – ein Hattrick in dreieinhalb Minuten krönt die unfassbare Torflut am Boxing Day 01.03.1980: Everton trauert um Dixie Dean – die Klublegende war so gut, dass ihm ein hässiger Verteidiger einen Hoden zerstörte 02.01.1998: Paul Gascoigne erhält Morddrohungen, weil er einen Flötenspieler imitiert 23.12.2006: Paul Scholes zimmert das Leder mit einer Volley-Rakete unter die Latte – und Ferguson fordert danach eine Entschuldigung von Mourinho 14.10.2006: Petr Cech bangt nach einem üblen Zusammenprall um sein Leben und wird danach nie mehr ohne Helm im Tor stehen 13.05.2012: Zu früh gefreut! City schnappt United den Titel im grössten Herzschlag-Finale der englischen Geschichte weg 23.08.2003: Nach dem Traumtor von Blackpools Neil Danns jubelt der Schiedsrichter kräftig mit – oder etwa doch nicht? 25.11.1964: Dank Bill Shanklys Geistesblitz wird aus dem FC Liverpool ein für alle Mal die Reds 28.04.1923: Ein weisses Pferd (das gar nicht weiss war) rettet die chaotische Wembley-Eröffnung – und ist dann angeblich auch noch Schuld am Resultat 04.02.1997: Goalie Peter Schmeichel erzielt ein Fallrückzieher-Tor – aber es endet im Drama 01.01.2007: Schöner als beim Neujahrsspringen fliegen sie nur noch in der Premier League 05.05.1956: «Traut the Kraut» spielt den FA-Cup-Final trotz Genickbruch zu Ende und wird vom Kriegsgefangenen zum besten City-Torhüter aller Zeiten 28.09.2004: «Der Messias kam nach Manchester» – Wayne Rooney skort in seinem ersten Spiel für die United gleich einen Hattrick 16.03.2002: Ein Knochenbrecher-Foul macht aus einem fast gewöhnlichen Fussballspiel die «Battle of Bramall Lane» 21.04.2001: Die späte Rache des Roy Keane – «Schitzo» begeht das böswilligste Foul der Fussball-Geschichte 22.04.2006: Newcastle-Legende Alan Shearer muss abtreten – ausgerechnet wegen Erzrivale Sunderland 22.12.2007: Arsenal-Bad-Boy Nicklas Bendtner schiesst 1,8 Sekunden nach seiner Einwechslung das schnellste Joker-Tor aller Zeiten 23.03.2009: José «The Special One» Mourinho wird Doktor – und überrascht mit seiner Dankesrede die Fussballwelt Das berühmteste Mannschaftsfoto der Welt oder der Tag, an dem die Geschichte des Mannes mit den grössten Eiern beginnt Singen statt streiten – wie dieses magische Lied ein ganzes Stadion vereinte Als der «Prinz des Dribblings» den allerersten Cupwettbewerb entschied Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo