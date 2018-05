UserInput

Gekippter Lastwagen blockiert Tram-Linie in Zürich-West



Schade um das schöne Fleisch! Gekippter Lastwagen blockiert Tram-Linie in Zürich-West

Um ca. 9 Uhr am Montagmorgen ist an der Pfingstweidstrasse in Zürich, unmittelbar vor dem Toni-Areal, ein Lastwagen-Anhänger gekippt. Verletzt wurde dabei niemand.

Laut der Stadtpolizei Zürich ist die Tramlinie aber auf unbestimmte Zeit blockiert. Auch die Pfingstweidstrasse ist in Richtung Westen nicht passierbar. Die Aufräumarbeiten laufen.

Laut Augenzeugen ist der Lkw nach der Kurve ins Wanken geraten. Beim Unfall wurde die Ladung – Fleischwaren – auf der Strasse verteilt.

