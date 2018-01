Video

No Billag: So wird «Der Bestatter» aussehen, wenn dem SRF das Geld ausgeht



So wird «Der Bestatter» aussehen, wenn dem SRF das Geld ausgeht

Die Debatte um den Erhalt der hiesigen Gebührengelder liefert Zündstoff. No Billag könnte für die Schweizer Filmindustrie bald Yes Billig bedeuten. Doch Not macht erfinderisch – ein Szenario.



So sieht «Der Bestatter» aus, wenn dem SRF das Geld ausgeht: 27s So sieht «Der Bestatter» aus, wenn dem SRF das Geld ausgeht Video: watson/Lya Saxer, Angelina Graf

«Wilder» in der Yes-Billig-Ausgabe: 35s So wird «Wilder» aussehen, wenn dem SRF das Geld ausgeht Video: watson/Emily Engkent, Lya Saxer, Angelina Graf

Hier noch etwas für Nostalgiker: 4m 7s 12 sexistische «Perlen» aus dem SRF-Archiv Video: watson/Lya Saxer

