Hier fährt ein junger Snowboarder um sein Leben



Das am 4. Januar bei YouTube veröffentlichte Video soll einen jungen Mann beim Snowboarden im «Herz der Pyrenäen» zeigen, also in den Bergen zwischen Frankreich und Spanien. Freunde filmen ihn aus sicherer Entfernung, als er in sehr steilem und felsigen Gelände ein Schneebrett auslöst ...

Er bezahlt seine Dummheit nicht mit dem Leben.

Und wir zitieren aus dem Ratgeber der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU), der sich an Freerider richtet.

«Wer das Vergnügen abseits der gesicherten Pisten und Abfahrtsrouten sucht, begibt sich in Lebensgefahr. Leider sterben in der Schweiz jährlich unnötig Freerider in Lawinen. Um das Lawinenrisiko richtig einzuschätzen, sind fundierte Ausbildung, Kenntnis der aktuellen Verhältnisse, richtige Ausrüstung und eine Portion Vorsicht bei der Routenwahl unerlässlich.»

