«Nein, Deutschland, ich werde meinen Dialekt nicht für dich ablegen»

Das Duell der ungleichen Nyffeler-Brüder Melvin und Dominic im Cup-Halbfinal

Der Cup-Halbfinal zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und Ajoie ist auch ein Duell der unterschiedlichen Brüder Melvin und Dominic Nyffeler. Beide stehen im Tor und spielen eine starke Saison.

In den ersten drei Saisons seit der Neulancierung des Cups schaffte keine unterklassige Mannschaft den Sprung in die Halbfinals, nun stehen mit den Lakers und Ajoie gleich zwei in der Runde der besten 4. Dabei hatten beide steinige Wege zu bewältigen: Rapperswil-Jona liess Lugano (3:0) und Zug (5:1) keine Chance, Ajoie warf mit Lausanne (4:2), den ZSC Lions (5:4 n.P.) und den SCL Tigers (4:3 n.V.) gleich drei Mannschaften aus der National League raus.

Die ambitionierten Lakers gehen als Favorit …