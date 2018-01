Videos

Wein doch

«Du sagst, dass du nicht tanzen kannst. Aber du kannst tanzen. Du bist sch**sse»



«Ich finde, Tanzen gehört nicht zum Leben»

«Wein doch!» – das Format, in dem sich watson-Mitarbeiter betrinken und sich über irgendetwas beklagen. Diese Woche: Fabio über das Tanzen.

Beweg dich doch im Takt, deine Hüfte ist ja ganz steif, oder auch: Was machst du genau? Das sind die Reaktionen, wenn ich anfange zu tanzen. Was ich aus guten Gründen so gut wie nie mache. Denn: Ich kann es nicht. Du denkst jetzt: Jeder kann tanzen. Und ich: NEIN.

2m 42s «In der Turnunterricht mussten wir sogar BREAKDANCEN!» Video: watson/Fabio Vonarburg, Emily Engkent

