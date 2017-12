37 Folgen «Wein doch!» in 109 Sekunden: Der super-besoffene Supercut!

Hischiers grosser Auftritt! Der Walliser trifft vor Griezmanns Augen doppelt

Der Schweizer Erstrunden-Draft Nico Hischier hat für New Jersey einen grossen Auftritt. Er schiesst für die Devils gegen Detroit zwei Tore und gewinnt 3:1.

In seinem 36. NHL-Spiel brachte Hischier New Jersey im ersten Drittel 2:0 in Führung. In der 16. Minute lenkte er einen Schuss von Steven Santini entscheidend ab, drei Minuten später traf er mit einem Direktschuss. Die Devils feierten damit erstmals in dieser Saison fünf Siege in Folge.

Für den ersten Schweizer Nummer-1-Draft Hischier, der …