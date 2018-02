Videos

World of Watson: Mit diesen Angebern will NIEMAND essen gehen.



Mit diesen Angebern will NIEMAND essen gehen. Oder bist du gar selber einer von ihnen? 😱

Wer kennt sie nicht?

Diese Angeber-Typen, die alles unglaublich «amärikäään» aussprechen müssen, weil sie mal in Los Änscheles in den Ferien waren? Oder diese Möchtegern-Italiener, die versuchen die Speisekarte so übertrieben-italienisch wie möglich herunterzurattern, in der Hoffnung Eindruck zu schinden?

Wir kennen sie nicht nur, wir waren sogar mit einem essen ... 1m 21s Mit diesen Möchtegern-Sprachkennern will niemand essen gehen Video: Lya Saxer, Angelina Graf

Oder hier: Deutsche Wörter, die wir falsch aussprechen

