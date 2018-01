Videos

«Es gibt einen Krieg zu gewinnen!» US-Sängerin hält ergreifende Rede am Frauen Marsch



Am Women's March in New York entblösste US-Sängerin Halsey vor tausenden Frauen und Männer das Innerste ihrer Seele. In ihrer fast fünfminütigen Rede mit dem Titel «Eine Geschichte wie meine» fasst sie, die an ihr ausgeübten sexuellen Übergriffe zusammen.

4m 14s Die Rede der Sängerin Halsey berührt die ganze Welt

Die emotionale Rede der 23-Jährigen wurde bereits millionenfach geklickt und bewegt Menschen auf der ganzen Welt.

«Underneath We Are Women»

