Jetzt stürzen auch die Börsen in Asien ab



Der Flash-Crash an der Wallstreet reisst auch die Börsen in Asien und Australien in die Tiefe.

Der japanische Nikkei-Index sackte in den ersten 15 Minuten um fast 1000 Punkte ab.

sackte in den ersten 15 Minuten um fast 1000 Punkte ab. In Australien tauchte der ASX nach Börsenstart gleich um 3 Prozent ab.

tauchte der ASX nach Börsenstart gleich um 3 Prozent ab. Auch die Märkte in China reagierten mit markanten Abschlägen. Der Shanghaier Composite-Index lag am Dienstag eine halbe Stunde nach Handelsstart rund 1,89 Prozent im Minus bei 3421 Punkten.

reagierten mit markanten Abschlägen. Der Shanghaier Composite-Index lag am Dienstag eine halbe Stunde nach Handelsstart rund 1,89 Prozent im Minus bei 3421 Punkten. Deutlicher fielen die Abschläge in Hongkong aus, wo der Leitindex Hang Seng zum Handelsstart um mehr als 1100 Punkte auf 31'100 Punkte absackte – ein Minus von 3,8 Prozent.

