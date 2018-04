Kloten gewinnt längstes Spiel der Schweizer Hockey-Geschichte

Nach mehr als einem Monat Playoff kam es in der Schweiz zum ersten Marathonspiel. Die Liga-Quali-Partie zwischen Kloten und Rapperswil-Jona dauerte 102:32 Minuten und bis um 00:28 Uhr. Dann schoss Denis Hollenstein die Flieger zum Sieg.

Das Abstiegsgespenst wurde vorerst vertrieben. Der EHC Kloten kam in der Liga-Qualifikation gegen die Rapperswil-Jona Lakers zur Geisterstunde mit 3:2 in der dritten Verlängerung im dritten Spiel zum ersten Sieg. Ausgerechnet Denis Hollenstein entschied mit dem 66. Klotener Torschuss die Partie. Hollenstein, Klotens Captain, hatte zuvor in den Abstiegs-Playoffs noch nie getroffen.

Die Klotener hoffen nach dem ersten Sieg, das gleiche Kunststück vollbringen zu können wie der EHC Biel vor neun …