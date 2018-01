Wirtschaft

China

Schnappen sich die Chinesen C&A?



Schnappen sich die Chinesen C&A?

Die Textil-Handelskette C&A steht einem Medienbericht zufolge möglicherweise kurz vor dem Verkauf. Die Eigentümerfamilie, die ihre Anteile in einer Firma in der Schweiz bündelt, plane, das 1841 gegründete Traditionsunternehmen an Investoren aus China zu verkaufen.

Wie das deutsche Nachrichtenmagazin «Spiegel» am Sonntagabend berichtete, soll der Deal angeblich kurz vor dem Abschluss stehen, hiess es unter Berufung auf Insider.

C&A beschäftigt nach eigenen Angaben rund 60'000 Mitarbeiter und hat rund 2000 Filialen in 21 Ländern. Das deutsche Traditionsunternehmen, das sich im Besitz der Familie Brenninkmeijer befindet, war 1841 gegründet worden. Die Anteile der C&A-Eigentümerfamilie sind in der Cofra Holding AG mit Sitz in Zug gebündelt.

Die Cofra Holding wollte sich auf Anfrage nicht dazu äussern, ob der Bericht zutrifft. Ein Sprecher erklärte lediglich, das Unternehmen setze weiter auf Innovation und Expansion. Dabei spiele auch China eine Rolle. Der Weg könne auch Partnerschaften und andere Arten von zusätzlichen Investments von aussen beinhalten.

Die Familie Brenninkmeijer zählt dem Bericht zufolge mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 20 Milliarden Euro zu den reichsten Familien in Europa. (sda/reu)

Das könnte dich auch interessieren: Wie die Armee im Kalten Krieg: Die SRG ist die «heilige Kuh» von Mitte-links Warum es keine gute Idee ist, Oprah Winfrey zur US-Präsidentin zu machen Du hast bestimmt keine Vorurteile, oder? Bist du sicher? Hier findest du es heraus 21 skurrile Dinge, die du so nur in Dubai zu sehen kriegst Reden wir nicht von Sex, sondern von Geld. Ist es Zeit für einen #MeToo-Strategiewechsel? Kann ich das noch essen oder muss ich's wegwerfen? Mit diesen Tipps bist du safe Sony präsentiert neuen Hunde-Roboter 😍 ++ Good News für Windows-, Mac- und Linux-User Vermisster Kater kehrt nach 10 Jahren schwer verletzt zu seiner Familie zurück Wer auch immer die 157 Millionen bei Euromillions gewonnen hat – er möge sie abholen Vom Schuldenberg zum Millionär – Die unglaubliche Geschichte eines Zürcher Bitcoin-Zockers Nichts für Angsthasen – das sind die 11 krassesten Brücken der Welt 8 Anzeichen, dass deine Katze insgeheim ein Weltstar ist Die schlimmsten Tech- und Internet-Flops, die uns so richtig genervt haben Die grosse Game-Vorschau: Auf diese 40 Spiele dürfen wir uns 2018 freuen Das sind die allerersten Facebook-Nutzer – und die Nummer 1 ist nicht Zuckerberg Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo