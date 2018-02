Schrankenloses Online-Shopping: EU stoppt Geoblocking – die Sache hat nur einen Haken

Lohnabzug oder Krankenbesuch vom Chef: So wollen Firmen die Grippe-Absenzen reduzieren

Arbeitgeber wollen, dass ihre Mitarbeiter möglichst wenig fehlen. Die Motivationsmethoden, die sie dazu anwenden, kommen auch beim Arbeitgeberverband nicht immer gut an.

Die diesjährige Grippesaison ist aussergewöhnlich lang und heftig. So bleiben immer noch viele Arbeitsplätze in Schweizer Unternehmen verwaist, die Mitarbeiter hüten stattdessen das Bett. Gemäss Schätzungen verursacht die Grippe in der Schweiz volkswirtschaftliche Kosten zwischen 100 und 300 Millionen Franken pro Jahr. Um die Ausfälle gering zu halten, wenden viele Arbeitgeber Kniffs an, teils zum Leid ihrer Mitarbeiter.

Wer krank ist, erhält in den ersten drei Tagen keinen Lohn. Was für …