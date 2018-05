Wirtschaft

Energiewende

Drohende Iran-Sanktionen: Die Zeit des billigen Öls geht zu Ende



Drohende Iran-Sanktionen: Die Zeit des billigen Öls geht zu Ende

Die nahende Entscheidung von US-Präsident Trump über den Atomdeal mit Iran verunsichert die Märkte. Auch die Krise in Venezuela und eine steigende Nachfrage schüren am Weltmarkt Sorgen vor einer neuen Öl-Knappheit.

Bild: EPA/EPA

Ein Artikel von

Die Rohölpreise sind deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete am Montag bis zu 70.76 Dollar, die Nordseesorte Brent sogar bis zu 76.24 Dollar. Das waren die jeweils höchsten Stände seit November 2014. In Deutschland stiegen zudem die Heizölpreise auf ein Dreieinhalbjahreshoch.

Für die Verteuerung gibt es mehrere Gründe. Der derzeit wohl wichtigste Preistreiber ist die Befürchtung, die Trump-Regierung könne aus dem Atomabkommen mit Iran aussteigen.

Der US-Präsident will seine Entscheidung am Dienstag um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit bekannt geben. Ein Ende des Abkommens dürfte Sanktionen nach sich ziehen, die auf dem Weltmarkt zum Ausfall von 600'000 Barrel Iran-Öl führen würden.

Weitere Preistreiber sind die restriktive Förderpolitik des Opec-Kartells, sinkende Lieferungen aus dem Krisenland Venezuela, rückläufige Lagerbestände und eine steigende Nachfrage auf dem Weltmarkt.

Im vergangenen Jahr ist die Nachfrage um 1.7 Millionen Barrel pro Tag gestiegen, im ersten Quartal des laufenden Jahres waren es 2.5 Millionen Barrel. Laut Prognosen der Internationalen Energieagentur könnte die tägliche Nachfrage im laufenden Jahr auf bis zu 99.3 Millionen Barrel steigen.

Zuletzt gaben die Preise wieder etwas nach, weil manche Händler offenbar die Verteuerung nutzen, um Gewinn zu machen. Mittelfristig aber dürfte das Preishoch nach Ansicht von Experten anhalten.

«Wir erwarten, dass der Ölmarkt bis Mitte 2019 ein sichtbares Marktdefizit aufweisen dürfte», schreibt Analyst Jan Edelmann von der HSH Nordbank. «Das sollte die Ölpreise auf hohem Niveau verharren lassen.»

Jetzt auf

Das belastet die deutschen Verbraucher. Am Montag mussten Kunden für Heizöl im bundesweiten Durchschnitt rund 68 Euro für 100 Liter bezahlen. In den vergangenen drei Monaten ist Heizöl in Deutschland damit um rund 10 Euro je 100 Liter teurer geworden.

ssu/dpa/Reuters

Venezuela setzt auf staatliche Kryptowährung Video: srf/SDA SRF

Der Ölpreis und die Weltwirtschaft Wie billiges Öl, Gas und Kupfer die Welt auf den Kopf stellen Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien: Es geht um viel, viel mehr Obama huldigt dem saudischen König Salman und mit dabei ist alles, was Rang und Namen hat Sinkender Ölpreis: Schmierstoff der Weltkrisen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare