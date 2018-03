Der Referenzzinssatz bleibt bei rekordtiefen 1,5 Prozent

Diese Wohnung in Dübendorf besteht aus Abfall und kann kompostiert werden

Das Experimentalgebäude von Empa und Eawag in Dübendorf ZH ist um ein Modul reicher: Die Unit «Urban Mining & Recycling» wurde vollständig aus wiederverwertbaren oder kompostierbaren Materialien konstruiert.

Am Donnerstag wurde der neue Gebäudeteil des Nest (Next Evolution in Sustainable Building Technologies) feierlich eröffnet, wie die beiden Forschungsanstalten mitteilten. Er soll künftig zwei Studierenden als Wohnung dienen und den Wandel der Bauindustrie in Richtung …