Ein Viertel der Schweizer Mieter will zügeln – kann es aber nicht

Freinacht in Rappi! So feiern die SCRJ Lakers die Rückkehr in die National League

Was für ein Spiel! Was für ein Sieg! Was für eine Rückkehr in die National League!

Nach drei Jahren in der Swiss League werden die Rapperswil-Jona Lakers nächste Saison wieder ganz oben mitspielen. In einem an Spannung kaum auszuhaltenden Spiel siegten die Lakers in der Verlängerung gegen den EHC Kloten mit 2:1. Noch auf dem Eis liess sich das Team von seinen Fans gebührend feiern.

Danach ging es auf direktem Weg nach Rapperswil auf den Hauptplatz. Die ganze Mannschaft wurde zur grossen …