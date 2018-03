Wirtschaft

International

Yale-Professor Sonnenfeld über Facebook, Zuckerberg und falsche Entscheidungen



«Wie bei Castro» – warum Zuckerberg und Facebook über ihre Arroganz stolpern werden

«Imperator auf Lebenszeit»: Yale-Professor Jeffrey Sonnenfeld glaubt, dass der interne Kult um Firmenchef Mark Zuckerberg den aktuellen Datenskandal erst ermöglicht hat und das Geschäftsmodell zerstören kann.

Benjamin Bidder

Bild: AP/AP

Ein Artikel von

Jeffrey Sonnenfeld, Jahrgang 1954, ist Professor für Management an der US-Eliteuniversität Yale. Sein Forschungsschwerpunkt: Seit Jahrzehnten schaut er Amerikas Top-Firmenvorständen auf die Finger, den CEOs der grossen Konzerne.

Über Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat Sonnenfeld schon einmal den wenig schmeichelhaften Satz gesagt, der Gründer des Netzwerks demonstriere die «unfassbare Kühnheit, nicht zu lernen und nicht zuzuhören».

yale.com

Sonnenfeld sieht sich nun bestätigt angesichts des Skandals um die Nutzung von Millionen Facebook-Nutzerdaten durch die zwielichtige Kampagnenfirma Cambridge Analytica - und angesichts des verheerenden Krisenmanagements des Konzerns.

Im Interview erklärt der Forscher, warum Zuckerberg zum grössten Problem für seine eigene Firma wird.

Wie bewerten Sie Facebooks Krisenmanagement im Datenskandal?

Sonnenfeld: Die Leiter des Unternehmens haben die Tragweite des Skandals völlig falsch eingeschätzt. Sie haben es wie ein reines PR-Problem angesehen, aber es geht um den Kern des Geschäftsmodells von Facebook: den Umgang mit Daten.

Was lief schief?

Zuckerberg hat Tage gebraucht, bis er sich überhaupt geäussert hat. Dabei ist der Missbrauch von Daten durch Cambridge Analytica doch nur die Spitze des Eisbergs. Facebook hat viele Probleme mit russischen Einflussoperationen, mit Fake News. Ihr eigener Sicherheitschef hat sie 2015 darauf aufmerksam gemacht. Aber das Management hat es bis zuletzt öffentlich geleugnet.

Sind das Anzeichen für tiefer liegende, strukturelle Probleme in der Unternehmensführung?

Wir sehen bei der Führung von Facebook eine gewisse Selbstgefälligkeit. Sie glaubt offenbar, über jeden Zweifel erhaben zu sein. Da ist diese kulthafte, fast religiöse Überzeugung, dass alles gut sei, was man tut. Aber keine Technologie ist nur gut. Eine angemessene Verwendung muss garantiert werden, und Facebook ist damit leichtsinnig gewesen. Dennoch bestreitet das Unternehmen jede Verantwortung für den Datenmissbrauch.

Zuckerberg hat doch einen langen Post auf Facebook veröffentlicht und Fernsehinterviews gegeben.

Aber es gab nur unzureichende, erbärmliche Antworten, anstelle einer angemessenen Erklärung, warum das Unternehmen nach dem internen Bekanntwerden des Datenmissbrauchs durch Cambridge Analytica keine unabhängige Überprüfung der Vorgänge eingeleitet hat.

Bild: AP/AP

Woran liegt das?

Das ist der Nachteil, wenn man einen charismatischen Gründer wie Zuckerberg hat, der zugleich Vorstandschef und Chef des Aufsichtsrates ist. Und auch noch 60 Prozent der Stimmrechte kontrolliert. Es ist das Modell «Imperator auf Lebenszeit», fast wie bei Fidel Castro. Solche Strukturen sind nicht nachhaltig, Zuckerberg muss stärker rechenschaftspflichtig werden.

Folgt Facebook nicht dem gleichen Skript wie andere grosse Konzerne mit vergleichbaren Skandalen? Volkswagen zum Beispiel räumt im Abgasskandal ja auch immer nur das ein, was nicht mehr zu leugnen ist.

Bei Facebook geht es nicht wie anderswo nur um inkompetentes Management. Der Konzern war in gewissem Ausmass Mittäter.

Wie sähe kluges Krisenmanagement aus?

Nehmen sie zum Beispiel General-Motors-Chefin Mary Barra: Sie kam ziemlich plötzlich auf ihren Posten, weil ihr Vorgänger Gesundheitsprobleme hatte. Kaum im Amt, musste GM fast 30 Millionen Autos zurückrufen...

...wie ging sie vor?

Ihre Reaktion war brillant, obwohl sie nie zuvor mit einer vergleichbaren Krise konfrontiert war: Sie stellte umgehend ihre besten Leute zusammen. Eine Gruppe fokussierte sich auf den Umgang mit bereits geschädigten Kunden, die nächste schaute nach potenziell Geschädigten, eine andere kümmerte sich um die Händler. Zuckerberg hat es immer abgelehnt, vor dem Kongress auszusagen. Barra ist damals hingegangen und hat gesagt, sie fühle sich verantwortlich, auch wenn sie damals noch nicht im Amt gewesen war.

Gibt es noch weitere positive Beispiele?

Der Spielzeughersteller Mattel war mal wegen gesundheitsgefährdender Farbe in den Schlagzeilen. Der Konzern hätte die Schuld auf den chinesischen Lieferanten schieben können. Stattdessen sagte der Vorstand: Es ist unser Fehler, es liegt in unserer Verantwortung, die gesamte Lieferkette zu kontrollieren.

Zurück zu Facebook. Liegen die Probleme in Zuckerbergs Charakter begründet oder eher in der Struktur der Firma?

In beidem, und es ist schwer zu sagen, was zuerst da war. Bei Facebook sieht man klar Anzeichen für eine Art Kultur der Arroganz. Auch Sheryl Sandberg ist eine echte Enttäuschung, sie hat keinerlei Führungsstärke gezeigt.

Viele IT-Riesen werden doch auch geprägt von sehr erfolgreichen Gründerfiguren. Ist jemand wie Amazons Jeff Bezos wirklich weniger selbstherrlich als Zuckerberg?

Bezos ist selbst sein grösster Kritiker, er ist immer auf der Suche nach konstruktivem Widerspruch. Auf der anderen Seite hat Amazon bislang natürlich auch noch keine solche Katastrophe erlebt.

Entwickeln sich Zuckerberg und die von Ihnen angeführte «Kultur der Arroganz» womöglich zur grössten Gefahr für Facebook?

Oh ja. Das bisherige Geschäftsmodell ist bedroht, und ich kann nicht erkennen, dass das Unternehmen sich um eine Antwort darauf kümmern würde. Die Europäische Union hat die Datenschutzstandards verschärft - aber Facebook passt sich nicht an. Wir sehen, dass einige grosse Unternehmen sich von Facebook zurückziehen, Elon Musks SpaceX zum Beispiel. Facebook ist bei jüngeren Nutzern auch immer weniger beliebt.

Wer kann Druck auf Zuckerberg ausüben?

In gewissem Mass institutionelle Investoren: Blackrock zum Beispiel. Sie haben die Möglichkeit, Abstand zu nehmen von ihren Investments. Dann gibt es den Aufsichtsrat: Der wird zwar von Zuckerberg geleitet, aber in dem Gremium sitzen genug kritische Leute. Kenneth Chenault, der Ex-Chef von American Express, geniesst grosses Renommee. Man müsste ihn morgen zum Aufsichtsratschef berufen.

Jetzt auf

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in nächster Zeit einen Wandel bei Facebook sehen?

Wenn der öffentliche Druck bleibt und sich der Aktienkurs nicht erholt, wird das zu Veränderungen führen. Zuckerberg wird sicher nicht zurücktreten. Das muss er auch nicht. Er ist jung, er kann noch lernen. Das sollte er auch.

Cambridge Analytica: Der Skandal einfach erklärt Video: watson/Emily Engkent, Corsin Manser

Cambridge Analytica und der Facebook-Daten-Skandal Jetzt untersucht Facebook die Verbindungen eines Angestellten zu Cambridge Analytica 37 Milliarden futsch! Facebook-Aktie stürzt wegen Daten-Skandal ab Wegen Datenmissbrauch bei Trump-Wahlkampf: Facebook schmeisst Datenanalyse-Firma raus Firma verwendet für Trumps Wahlkampf missbräuchlich Daten von 50 Millionen Facebook-Usern Facebook steht vor dem Super-GAU – das musst du wissen Dirnen, Bestechung und Fake-IDs: Die finsteren Methoden von Trumps Facebook-Helfern Klingelt die SVP bald an deiner Tür? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare