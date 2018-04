Wirtschaft

International

Oxford, Cambridge und Co.: An britischen Elite-Unis wird viel betrogen



An britischen Elite-Unis wird so viel betrogen wie noch nie – aus ganz einfachen Gründen

Gekaufte Aufsätze, erschummelte Noten: Laut «Guardian» verzeichnen Oxford, Cambridge und andere Top-Universitäten einen starken Anstieg akademischen Fehlverhaltens - und liefern die Erklärung gleich mit.

Bild: EPA/EPA

Ein Artikel von

Oxford, Cambridge und 17 weitere führende britische Universitäten haben in den vergangenen drei Jahren einen starken Anstieg von Fällen registriert, in denen Studenten beim Schummeln erwischt wurden, wie der «Guardian» berichtet.

Nach den Recherchen der Zeitung verzeichneten die Hochschulen im Jahr 2014/15 insgesamt 2640 Fälle akademischen Fehlverhaltens. Im Jahr 2016/17 waren es hingegen 3721 Fälle - ein Zuwachs von rund 40 Prozent. Plagiate machten weit mehr als die Hälfte der Verstösse aus.

Thomas Lancaster, Dozent am Imperial College London und Plagiatsexperte, sagte dem Blatt: «Mehr junge Menschen spüren mehr Druck als je zuvor - und greifen aufs Schummeln zurück, um leichter den Abschluss zu schaffen.» Ausserdem sei es einfacher geworden, fertige Aufsätze und Arbeiten übers Internet einzukaufen.

Ein weiterer Grund: Die Hochschulen sind laut Lancaster besser darin geworden, Verstösse gegen akademische Standards zu dokumentieren. Darauf verweist auch die Leeds University, wo sich die Zahl der Täuschungsfälle in drei Jahren von 181 auf 433 mehr als verdoppelt hat. Auch die Glasgow University verzeichnete einen deutlichen Anstieg, von 161 auf 394 Fälle.

Das sind die besten Universitäten der Welt

Selten schlüsselten die Hochschulen auf, um welche Vergehen es sich im Einzelnen handelt. Doch ein wachsendes Problem, so Lancaster, seien Ghostwriter-Firmen, die Studenten Hausarbeiten und Dissertationen verkauften.

In Grossbritannien sind die Studiengebühren für einheimische und EU-Studenten in den vergangenen Jahren vielerorts drastisch gestiegen. Auch das setze Studierende unter einen höheren Druck, sagte Yinbo Yu von der National Union of Students.

Seit Jahresbeginn sind laut «Guardian» strengere Auflagen in Kraft, die Anbieter von Ghostwriting-Diensten dazu verpflichten, Studenten vor möglichen Sanktionsmassnahmen ihrer Hochschule zu warnen. Die Anbieter fingen junge Kunden nicht nur auf dem Campus, sondern auch in sozialen Netzwerken und mit Werbe-E-Mails ab.

Jetzt auf

Solche und andere Täuschungsversuche seien eine «echte Gefahr für den exzellenten Ruf des britischen Hochschulwesens», warnte Ian Kimber von der Quality Assurance Agency, die die akademischen Standards an Universitäten in Grossbritannien sichern soll.

lov

9 Typen, denen du im Studium oder in der Schule begegnest Video: watson

Studentenleben 21 Dinge, die du nur verstehst, wenn du Jus studierst Schaffst du es an die Elite-Uni? 10 Punkte und du bist schon fast in Harvard 12 Grafiken, die das Leben als Student perfekt zusammenfassen präsentiert von 17 Dinge, die du nur verstehst, wenn du Wirtschaft studierst 17 Dinge, die du nur verstehst, wenn du Medizin studierst Voll im Prüfungsstress? Hier 11 Motivations-Sprüche für dich 8 Grafiken, die zeigen, warum Studenten keine vorige Zeit zum Faulenzen haben (inklusive ETH-Bonus) Diese Studenten-Kits befriedigen all deine Vorurteile. Erkennst du deine Kommilitonen? 9½ Tricks, die das Lernen einfacher machen (Nummer 1: Fang früher an) «Lehrer sind fair» und andere Schulmythen, die ganz und gar nicht stimmen – ein Insider-Bericht Wie man sich den Sommer gewohnt ist und was der Prüfungsstress der Freundin daraus macht Diese Lehrer wissen, wie sie mit ihren Schülern umgehen sollen 10 liebenswerte Idioten, die in keinem Freundeskreis fehlen dürfen Es ist wieder Prüfungszeit! Wie du den Lernstress eigentlich bewältigen solltest – und wie es in Wirklichkeit ist Schulfächer, die es schon bald geben wird (wahrscheinlich) 20 Prüfungsantworten, die dir das sichere Gefühl geben, nicht völlig verblödet zu sein Ist das Studentenleben wirklich das Richtige für dich? Hier findest du es raus Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare