Wirtschaft

International

Nestlé will Zuckergehalt in seinen Produkten europaweit reduzieren



Nestlé will Zuckergehalt in seinen Produkten europaweit reduzieren

Bild: EPA/EPA

Der weltweit grösste Lebensmittelkonzern Nestlé will den Zuckergehalt in seinen Produkten in Europa bis zum Jahr 2020 um fünf Prozent reduzieren. Dies bedeutet eine Einsparung von 18'000 Tonnen Zucker.

In Deutschland habe Nestlé den Zuckergehalt seit 2014 um gut sechs Prozent reduziert - und in den nächsten Jahren solle er europaweit um weitere fünf Prozent sinken, sagte die Vorstandsvorsitzende von Nestlé Deutschland, Béatrice Guillaume-Grabisch, den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Samstag.

Durch eine neue Rezeptur für einen Schokoriegel habe der Konzern im deutschen Markt bereits 235 Tonnen eingespart, sagte die Vorstandschefin weiter. Dies seien 1500 Badewannen voll.

Grundsätzlich würden die Dickmacher Salz und Zucker aber nicht gänzlich aus den Nestlé-Produkten verschwinden. Sie seien Geschmacksträger und dienten seit dem Mittelalter der Konservierung. Heute könnten diese Zutaten aber sparsamer einsetzen, weil Ernährung und Geschmack besser erforscht seien, sagte Guillaume-Grabisch. (sda/afp)

Deshalb mögen Chinesen Schweizer Schokolade nicht 1m 9s Deshalb mögen Chinesen Schweizer Schokolade nicht Video: srf

Gesundheit und Ernährung Schlimme Grippe-Welle aus Australien nimmt Kurs auf die Schweiz Krank? Ich doch nicht! – die verzerrte Wahrnehmung der Raucher Mit Gesundheitsapps auf dem Weg zum gläsernen Patienten Burnout im Kinderzimmer: Warum immer mehr 11-Jährige unter Stress leiden Wenn Krebspatienten nach der Chemo Kinder wollen, bezahlt die Krankenkasse nichts Zürcher Forscher entdecken: High Heels sind besser als ihr Ruf Das Gesicht der Chemo: Ein ehrliches – und gerade dadurch berührendes Foto-Projekt «Boreout» – Unterforderung im Job kann krank machen Hunger-Schalter im Gehirn: Warum Kiffen Fress-Attacken auslöst Ärzte zu bewerten liegt im Trend: Warum du den Ratings nicht vertrauen solltest Dracula-Syndrom: Ist das die Krankheit, aus der die Vampirlegende entstand? Nicole war eigentlich schon tot – jetzt erzählt sie, wie sie die Magersucht besiegt hat Methadon – weshalb es plötzlich einen riesigen Ansturm auf den Drogenersatz gibt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo