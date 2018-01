Wirtschaft

Rabatt von 70 Prozent auf Nutella löst Ansturm auf Supermärkte aus



Nutella mit 70 Prozent Rabatt – was dann passiert, zeigen diese Videos

Ein 70-Prozent-Rabatt auf Nutella hat in Frankreich einen wahren Ansturm auf Supermärkte ausgelöst. Das Angebot begann am Donnerstag in den Intermarché-Märkten des Landes und soll mehrere Tage lang gelten. Das 950-Gramm-Glas der beliebten Nuss-Nougat-Creme kostet dabei statt 4.50 Euro nur 1.41 Euro.

Das reichte für wilde Szenen und lange Schlangen vor den Märkten noch vor Ladenöffnung.

«Es war ein richtiger Aufstand», sagte eine Angestellte eines Supermarktes in Forbach in Lothringen. «Die Leute sind übereinander hergefallen und haben alles umgestossen, wir waren kurz davor, die Polizei zu rufen.»

Ein Angestellter von Intermarché im elsässischen Haguenau sagte, er habe sich gefühlt wie am ersten Tag des Schlussverkaufs.

Quand celle que tu kiffes est enfin celib, et que tu peux enfin la pecho #NUTELLA 😂 pic.twitter.com/DPVtFEZ9BJ — Missfrancetwit (@missfrancetwit) January 25, 2018

Aus anderen Städten des Landes wurden ähnliche Szenen berichtet, in den sozialen Netzwerken teilten Nutzer Videos, auf denen sich Kunden auf die Nutellagläser stürzten.

In einem Markt in Revigny-sur-Ornain war der gesamte Vorrat rasch vergriffen. Nutella von dem italienischen Hersteller Ferrero gehört zu den beliebtesten Brotaufstrichen. (sda/afp)

Nutella-Gate: Schlechtere Qualität in Osteuropa? 1m 4s Nutella-Gate: Schlechtere Qualität in Osteuropa? Video: srf

