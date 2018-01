Wirtschaft

Quiksilver und Billabong fusionieren



Gemeinsam gegen die Krise: Quiksilver und Billabong fusionieren

Die beiden kriselnden Modemarken Quiksilver und Billabong schliessen sich zusammen. Das teilten die Unternehmen am Donnerstag mit.

Eine grundsätzliche Einigung wurde bereits erzielt. Der Kaufpreis für die australische Firma Billabong soll demnach rund 315 Millionen US-Dollar betragen. Zu der kalifornischen Quiksilver-Mutter Boardriders gehören auch die Labels Roxy und DC Shoes.

Bild: EPA/WORLD SURF LEAGUE

Gemeinsam würden es die einst in der Surf-, Skate- und Snowboard-Szene beliebten Marken nach eigenen Angaben auf über 630 Läden in 28 Ländern bringen. Der Jahresumsatz dürfte bei etwa zwei Milliarden Dollar liegen. Hinter Quiksilver steht die Beteiligungsgesellschaft Oaktree Capital, die auch schon 19 Prozent an Billabong hält. Quiksilver hatte 2016 ein Insolvenzverfahren durchlaufen und sich danach in Boardriders umbenannt. (sda/dpa)

Zeno Hirt, 25.6.2017

