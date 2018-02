Wirtschaft

Kryptowährungen

Du zitterst wegen des Kryptocrashs? Dann schau dieses Diagramm an



bild: coinmarketcap.com

Du zitterst wegen des Kryptocrashs? Dann schau dieses Diagramm an

Jetzt ist es also passiert. Die Krypto-Blase ist geplatzt. Wegen China, wegen all den Betrügern, wegen was auch immer. Das einstige 800-Milliarden-Geschäft ist auf 300 Milliarden geschrumpft – wie lange die Kurse weiter fallen, ist ein reines Ratespiel: Schon morgen kann es zur Wende kommen. Vielleicht folgt auch ein Preiswinter von mehreren Monaten oder gar Jahren.

Wer ob solchen Aussichten Schweisshände kriegt, hat im Vorfeld etwas falsch gemacht. Trotzdem ist das kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken ...

Und noch etwas: Die Technologie hat sich nicht verändert. Die bleibt weiter spannend, weiter zukunftsweisend. Und dass sich der Preis dem momentanen Stand der Technologie annähert, ist längerfristig auch erwünschenswert.

Mehr zum Thema Kryptowährungen: Krypto... WAS!?! Alles, was du über Bitcoin, Blockchain und Co. wissen musst Wie ausgerechnet ein Betrunkener den klügsten Finanztipp für Bitcoin-Besitzer gab 11 goldene Regeln, wenn du jetzt mit Kryptowährungen zocken willst Der Fall einer Schweizer Kryptokreditkarte zeigt den Irrsinn des Kryptomarktes perfekt

Die reichsten acht Männer besitzen soviel wie die halbe Welt 1m 16s Die reichsten acht Männer besitzen soviel wie die halbe Welt Video: watson/Lya Saxer

Das könnte dich auch interessieren: Britischer Hacker wird nicht an die USA ausgeliefert, wo ihm 99 Jahre Knast gedroht hätten Dieser Mann hat den schlimmsten Job der Welt An diesen 10 Dingen erkennst du Schweizer Touristen im Ausland Wie gewonnen, so zerronnen: Bitcoin verliert in einer Woche ein Viertel an Wert Wenn du beim iPhone X Anrufe nicht annehmen kannst – es liegt nicht an dir Quizz-Huber hat Geburtstag. Doch verteilt er auch Geschenke? Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare