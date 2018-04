Raiffeisen verschiebt Publikation des Geschäftsberichts

Der Fall Raiffeisen und die Parallelen zum Niedergang der Swissair

So tief ist noch kaum ein Wirtschaftsboss in der Schweiz gefallen: Der frühere Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz sitzt in Untersuchungshaft. Einiges an seinem Absturz erinnert an die Swissair.

Auf der einen Seite ein charismatischer, machtbewusster Konzernchef. Auf der anderen ein schwacher Kopfnicker-Verwaltungsrat, der ihm freie Hand lässt und beide Augen zudrückt. Bis es irgendwann zum grossen Knall kommt. So geschehen beim Absturz der National-Airline Swissair vor bald 20 Jahren. Und nun bei Raiffeisen, der drittgrössten Schweizer Bankengruppe.

Im Fall der Swissair hiess der CEO Philippe Bruggisser. Er konnte seine verheerende Hunter-Strategie mit Rückendeckung eines …