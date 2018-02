Wirtschaft

Raumfahrt

SpaceX will die stärkste Rakete ins All schicken – mit einem Tesla an Bord



Die grösste Rakete der Welt: Elon Musks SpaceX ist unterwegs – mit einem Tesla an Bord

Die Grossrakete «Falcon Heavy» des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX hat am Dienstag nach mehrstündiger Verzögerung zu ihrem Jungfernflug abgehoben. Nach rund 70 Kilometern Flug wurden die Antriebsraketen der ersten Zündstufe abgekoppelt.

Die «Falcon Heavy» ist nach Angaben von SpaceX mit 70 Metern Länge und über 60 Tonnen Nutzlast die grösste derzeit im Einsatz befindliche Weltraumrakete. Sie wurde von derselben Rampe in Cape Canaveral abgeschossen, die einst von der erfolgreichen bemannten Mondmission Apollo 11 genutzt worden war.

Der Gründer und Vorstandschef von SpaceX, Elon Musk, hat als Ladung für den Testflug seinen Elektro-Sportwagen der eigenen Marke Tesla in die Rakete laden lassen. Der Test war um mehr als zwei Stunden verschoben worden, nachdem die zulässigen Windgeschwindigkeiten überschritten worden waren.

Dieser Tesla soll künftig im All schweben

Falcon Heavy side cores have landed at SpaceX's Landing Zones 1 and 2.

Das Spektakel in Cape Canaveral wurde am Boden von Zehntausenden Schaulustigen verfolgt. Die Hotels an der sogenannten Space Coast in Florida sind seit langem ausgebucht. Auch der einstige Mondfahrer Buzz Aldrin verfolgte das Geschehen vor Ort. (sda/dpa)

So stellt sich SpaceX den Flug vor

Auch Amazon-CEO Jeff Bezos freute sich auf den Start – Musk bedankt sich artig

Eine weitere Transportvision von Tesla-Gründer Elon Musk

