Six hat Probleme mit den Bezahlterminals



Du kannst nicht mit Karte zahlen? Das liegt nicht (zwingend) an dir: Six hat ein Problem

Wer in der Schweiz mit der Karte bezahlen will, muss im Moment unter Umständen Geduld mitbringen. Der Finanzdienstleister SIX kämpft momentan mit Problemen, wie das Unternehmen auf seiner Webseite mitteilt. Betroffen davon sind im Moment etwa 18'000 Terminals, sagt ein Unternehmenssprecher zu 20 Minuten.

Bild: KEYSTONE

Laut SIX treten bei der Kartenverarbeitung an den Zahlungsterminals Verzögerungen auf. Diese können auch zu Transaktionsabbrüchen führen können. (mlu)

