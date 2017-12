Comedy Wildlife Awards – das sind die lustigsten (und schönsten) Tierfotos 2017

Cute News, Everyone. Ja, ich weiss, normalerweise kommen die Cute News erst am Freitag. Aber morgen seid ihr sowieso alle in den Ferien. Dafür hab ich ein Special für euch. Denn auch in diesem Jahr wurden wieder die Comedy Wildlife Photography Awards vergeben. Also lustige Tierfotos, die auch mega schön sind. Für euch heisst das: 40 sehr amüsante Bilder zum Angucken. Juhu!

Fotograf Andrea Zampatti über sein Bild:

Fotograf Andrey Giljov über sein Bild:

Fotograf Arkaprava Ghosh über sein Bild:

Barb …