Nach dem Postauto-Betrug: Was wusste Post-Chefin Ruoff? Und vor allem: Wann?

Mehr als 8 Stunden am Stück: Nancy Pelosi hält Rekord-Rede im US-Kongress

Die US-Demokratin Nancy Pelosi hat die längste Rede in der Geschichte des US-Repräsentantenhauses seit mindestens 108 Jahren gehalten. Pelosi hob am Mittwochmorgen um 10.04 Uhr Ortszeit zu dieser äusserst langen Rede an.

In dieser forderte sie den Schutz hunderttausender junger Immigranten, die derzeit von Abschiebung bedroht sind. Die ranghohe US-Demokratin Nancy Pelosi kämpfte mit einem achtstündigen Redemarathon im Kongress für ein Einwanderungsgesetz. Die 77-Jährige wollte mit der Aktion …