Wirtschaft

Schweiz

Nix war's! Schweizer Reallöhne treten 2018 fast auf der Stelle



Nix war's! Schweizer Reallöhne treten 2018 fast auf der Stelle

Die Löhne sollen 2018 durchschnittlich um 0,7 Prozent steigen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der UBS. Allerdings dürfte dieser Anstieg durch eine Teuerung von 0,6 Prozent fast ganz aufgefressen werden. Die Reallöhne stagnieren damit mit +0,1 Prozent beinahe.

Bereits im laufenden Jahr betrug der Nominallohnanstieg 0,7 Prozent. Die UBS-Ökonomen rechnen mit einer Teuerung von 0,5 Prozent 2017, weshalb die teuerungsbereinigten (realen) Löhne mit 0,2 Prozent stärker steigen dürften als 2018, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Die Grossbank hat 341 Unternehmen befragt.

Während unter anderem in der Medienbranche, dem Baugewerbe sowie im Detailhandel die Lohnerhöhungen kaum mit der Teuerung mithalten dürften, können sich Beschäftigte in der Pharmaindustrie, im Maschinenbau sowie in der Telekommunikationsbranche auf Salärerhöhungen von einem Prozent einstellen.

Der erwartete Reallohnanstieg scheine niedrig, schreibt die Grossbank. Grund dafür sei die Lohnpolitik der letzten Deflationsjahre. Damals hätten die Unternehmen von Lohnsenkungen abgesehen, weshalb sie nun auch mit einer starken Erhöhung zögern.

Die Teuerung spielt bei Lohnverhandlungen eine grosse Rolle. Allerdings machen Gewerkschaften geltend, dass bei der Inflation mit den Prämienanstiegen der Krankenkassen ein gewichtiger Kostenfaktor ausgeklammert wird.

Die Unternehmen zeigten sich in der Umfrage weiter zuversichtlich für die wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Arbeitslosenquote im kommenden Jahr. So erwarten lediglich 11 Prozent einen Anstieg der Arbeitslosenrate, 2017 rechnete noch gut ein Viertel der Firmen damit. Ein Fünftel geht nun für 2018 gar von einem Rückgang der Arbeitslosigkeit aus. (sda)

So viel haben die Schweizer Konzernchefs 2014 verdient

Rund ums Geld Bist du ein Geldfuchs? Wenn nicht, gibts Negativzinsen! 11 Tipps damit du beim Zügeln nicht ins Schwitzen kommst Und ... es ist weg – was mit deinem Geld passiert, wenn deine Bank hops geht Januarloch: 8 Geld-Tipps, damit du darin nicht stecken bleibst Feilschen: Mit diesen 11 Tipps ziehst du den Verkäufer über den Ladentisch Ich bin dann mal weg: 8 Tipps, wie du einen besonders günstigen Flug buchst Ab auf die Piste! Bist du richtig versichert? Die 5 wichtigsten Tipps 10 Tipps, wie du mit der 3. Säule Steuern sparst Fehler im Krankenkassen-System: Mit einer mittleren Franchise wirst du abgezockt Laurent* gibt jeden Monat 11'000 Franken aus – «Worauf soll ich denn sparen?» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Die neuesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare