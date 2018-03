Jamie Oliver kündigt erstes Restaurant in der Schweiz an

Trotz Konkurs-Schlagzeilen sucht der Starkoch ein Lokal in Zürich. Sein Partner ist ein Unternehmer aus Budapest.

Die Geschichte von Jamie Olivers erstem Restaurant in der Schweiz beginnt im Winter 2016. Damals schwärmte der britische Starkoch in einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende» von der hiesigen Küche, den fleissigen Landwirten und er kündigte an: «Wenn ich einen Partner finde, eröffne ich sofort ein Restaurant bei euch.» Nun ist es so weit.

Roy Zsidai, ein Unternehmer aus Budapest mit Restaurants in ganz Europa, ist Jamie Olivers Partner für den Schweizer Markt, wie das Management des …