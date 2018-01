Wirtschaft

«Südostschweiz» und «Bündner Tagblatt» fusionieren – Stellen werden gestrichen



Bild: KEYSTONE

Das Medienhaus Somedia legt die Redaktionen von «Südostschweiz» und «Bündner Tagblatt» zusammen. Ein Stellenabbau ist nicht ausgeschlossen. Dies teilte Somedia am Dienstag mit. Die zusammengeführte Redaktion soll im April ihre Arbeit aufnehmen. Das Medienhaus könne sich dem Trend zur Nutzung von Synergien und Einsparungen nicht verschliessen, heisst es in der Mitteilung.

«Die Herausgabe von zwei Tageszeitungen im Wirtschaftsraum Graubünden mit zwei getrennten Redaktionen ist zunehmend schwierig zu finanzieren.» Beide Titel sollen erhalten bleiben, allerdings wird es mehr gemeinsamen redaktionellen Inhalt geben. Die Layouts werden angepasst.

Die geplanten Massnahmen «werden zu einem möglichen Stellenabbau in den Redaktionen und allenfalls in den technischen Abteilungen der Zeitungen führen», schreibt Somedia. Vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es auch künftig den Mantelteil seiner Tageszeitungen selbst herstellen will. Es verzichtet somit auf eine Zusammenarbeit mit der «Basler Zeitung». Ein Projektteam hatte diese Variante geprüft. (aeg/sda)

