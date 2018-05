Swisscom: Umsatz und Gewinn leicht erhöht

SR Technics baut in Zürich 300 Stellen ab und schafft 100 neue Jobs

Die Flugzeugwartungsfirma SR Technics will in der Flugzeugwartung in Zürich 300 Stellen abbauen. Im Bereich Treibwerkservice sollen in Zürich 100 Jobs geschaffen werden, wie die einstige Swissair-Tochter SR Technics am Montag mitteilte. (sda)