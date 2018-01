Wirtschaft

Tesla

Tesla kämpft weiter mit Produktionsproblemen



Tesla kämpft weiter mit Produktionsproblemen

Der Elektroautobauer Tesla kämpft beim Anlauf der Serienfertigung seines ersten Mittelklassewagens Model 3 nach Berichten von US-Medien zuletzt noch immer mit Problemen. Die Batterieproduktion in Teslas Fabrik in Nevada laufe schlechter als das Unternehmen bislang eingeräumt habe.

Wie der US-Sender CNBC am Donnerstag unter Berufung auf mehrere aktuelle und frühere Mitarbeiter berichtete, mussten Mitte Dezember noch immer Batterien, mit denen das E-Auto betrieben wird, per Hand gefertigt werden. Zudem klagten die zitierten Angestellten über unerfahrene Kollegen in der Qualitätskontrolle.

Bild: EPA/TESLA MOTORS

Zwei Quellen sollen sogar behauptet haben, dass defekte Batterien das Werk verliessen. Tesla wies dies energisch zurück, räumte gegenüber dem Sender aber einige Schwierigkeiten ein.

Firmenchef Elon Musk hatte mit Blick auf den holprigen Start der Massenfertigung des Model 3 bereits im Oktober von einer «Produktionshölle» gesprochen, zuletzt aber von Fortschritten berichtet. Das Model 3 ist enorm wichtig für ihn: Das 35'000 Dollar teure E-Auto, für das es über 400'000 Vorbestellungen gibt, soll den Weg in den Massenmarkt ebnen und Tesla eines Tages profitabel machen. (sda/dpa)

Tesla-CEO tüftelt am Hirn 2.0 42s Tesla-CEO tüftelt am Hirn 2.0 Video: watson

Mehr Tesla Der Tesla 3 ist da! Das «Günstig»-Modell ist genau so abgefahren, wie wir gehofft haben Der Tesla-Effekt – wie der E-Auto-Boom die Schweizer Energieziele torpediert Bald ist jedes vierte Auto ein Elektromobil – und steuert sich selbst Tötet Trump Tesla? Diese haarsträubenden Videos zeigen, dass dem Tesla-Autopiloten (noch) nicht zu trauen ist Tesla-Chef in der Kritik: Hat Elon Musk den Bogen überspannt? Droht Tesla ein Toyota-Schicksal? Tesla bestätigt weitere «Autopilot»-Unfälle Elon Musk präsentiert «Tesla-Masterplan, Teil 2» – das sind die 7 wichtigsten Punkte Tesla-Fahrer stirbt bei Unfall mit Lastwagen – er hatte den Autopiloten aktiviert Wenn der Autopilot schlampt – 5 finanzielle Fakten, die nicht nur Tesla-Fahrer kennen sollten Haarsträubende Videos zeigen, dass dem Tesla-Autopiloten nicht zu trauen ist Ist Tesla das neue Apple? Was Elon Musk von Steve Jobs lernen kann Ein merkwürdiger «Tagi»-Artikel ändert nichts daran: Der Tesla ist eine gute Sache Du willst einen Tesla? Dann beschwer dich nicht öffentlich über miesen Kunden-Service Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare