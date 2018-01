Wirtschaft

US-Wirtschaft schafft weniger Jobs als erwartet



In der US-Wirtschaft sind vor der Jahreswende weniger Stellen als erwartet entstanden. Die Regierung in Washington meldete am Freitag in ihrem Arbeitsmarktbericht für Dezember 148'000 neue Jobs. Experten hatten mit 190'000 gerechnet.

Die separat ermittelte Arbeitslosenquote verharrte bei 4.1 Prozent. Damit ist die von der US-Notenbank Fed angestrebte Vollbeschäftigung de facto erreicht.

Angesichts des konjunkturellen Aufschwungs hat die Fed im Dezember die Zinsen um einen Viertelpunkt hochgesetzt - auf die aktuell gültige Spanne von 1.25 bis 1.5 Prozent. Experten erwarten, dass sie angesichts des Arbeitsmarktbooms und der insgesamt rund laufenden Wirtschaft bereits im März nachlegen wird. (sda/reu)

