Uber macht trotz Boom immer noch Milliarden-Verlust

Dubai und Schanghai können einpacken: In Zürich steht der höchste Kornspeicher der Welt 🍞 Mehl für JEDES DRITTE Brot der Schweiz

Die letzte grosse Bauetappe des Swissmill Towers beginnt. Das 118 Meter hohe Getreidesilo ist mehr als das jüngste Mitglied im Zürcher Hochhaus-Reigen. Während nebenan Luxuswohnungen leer stehen, entsteht hier das täglich Brot der Schweiz.

Wer baut den Höchsten? Das architektonisch-phallische Fernduell machen normalerweise Metropolen wie Dubai, Schanghai und New York unter sich aus. Die Schweiz backt vergleichsweise kleine Brötchen, ausser und buchstäblich in der Kategorie Kornspeicher: 118 Meter misst der neue Swissmill Tower in Zürich – zwei Meter mehr als das zuvor höchste Getreidesilo der Welt, die Schapfenmühle bei Ulm in Deutschland.

Wir sind mit Silo-Chef Hans Schmid auf dem höchsten Punkt des Turms, in der Luft hängt der …