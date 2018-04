Wirtschaft

Coop stellt Online-Warenhaus Siroop ein – 180 Mitarbeiter betroffen

Der Detailhändler Coop stellt den einst zusammen mit der Swisscom lancierten Online-Marktplatz Siroop ein. Von der Schliessung sind 180 Mitarbeiter betroffen.

Coop-Sprecher Urs Meier bestätigte dies am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Siroop werde Online-Marktplatz per Ende Jahr einstellen und künftig auf das in der ganzen Schweiz etablierte Online-Format Microspot setzen, sagte Meier.

Entlassungen soll es demnach nicht geben. Allen betroffenen Siroop-Mitarbeitern werde eine Stelle bei Microspot, Coop oder der Swisscom angeboten.

Erst Mitte April hatte Coop das bisher von der Swisscom gehaltene Aktienpaket von 50 Prozent an dem einstigen Jointventure gekauft. Siroop wurde mit dem Coop-Vertriebskanal Microspot zusammengelegt. (sda)

