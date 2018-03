Wissen

Airbus

Das sind die 10 längsten Nonstop-Flüge der Welt



Das sind die 10 längsten Nonstop-Linienflüge der Welt Bild: EPA/AAP/QANTAS

Am 24. März ist Australien ein bisschen näher an Europa gerückt. Die Fluggesellschaft Qantas hat erstmals einen regelmässigen Linienflug von London-Heathrow nach Perth in Betrieb genommen. Das Spezielle: Die Flugdistanz beträgt 14'498 Kilometer. Bisher konnte keine Airline diese Strecke ohne einen Tankstopp wirtschaftlich vertretbar bewältigen.

Die Strecke von Europa nach Australien wird in der Luftfahrt auch «Kangaroo Route» genannt und gilt als Klassiker. Während man vor dem Zweiten Weltkrieg noch zehn Tage und 37 Stopps benötigte, um die «Kangaroo Route» zu bewältigen, konnte mit dem Einsatz von grösseren Flugzeugen ab 1947 die Reisezeit auf 4 Tage und sieben Zwischenlandungen verkürzt werden.

Grafik: Qantas

Der neue Nonstop-Flug von London nach Perth, der mit einer Boeing 787-9 (Dreamliner) bewältigt wird, dauert nun noch 17 Stunden. Dafür benötigt werden 92 Tonnen Kerosin, was 110'000 Liter entspricht. Eine vierköpfige Piloten-Crew ist zudem für den Flug im Einsatz. Sie teilen sich in Zweier-Teams auf und wechseln sich im Cockpit ab.

Die Qantas-Crew Awesome foursome. Inaugural Perth to London crew, including mum of two, Captain Lisa Norman. @Qantas @sunriseon7 pic.twitter.com/4CaeNPWerG — Matt Tinney (@Matt_Tinney) March 24, 2018

Der Flug von London nach Perth ist allerdings «nur» der zweitlängste Linienflug, der derzeit geflogen wird. Die Top 10 der längsten Nonstop-Linienflüge siehst du in der nachfolgenden Liste.

Die Liste basiert auf Angaben des Fachmagazins Flugrevue. Die Flugzeiten variieren je nach Jetstream, Rücken- oder Gegenwinden sowie aussergewöhnlichen Routen.

Die Top-10 der längsten Linienflüge nach Kilometer in einer Grafik: Grafik: Lea Senn/watson

Und hier die Details zu den längsten Linienflügen:

10 13'395 Kilometer

Bild: EPA/EMIRATES AIRLINE

Route: Dubai - Los Angeles

Dubai - Los Angeles Flugzeit: ca. 16 Stunden

ca. 16 Stunden Airline: Emirates

Emirates Flugzeug: A380-800

A380-800 Bemerkung: fliegt täglich

9 13'478 Kilometer

Bild: Wikipedia

Route: Abu Dhabi - Los Angeles

Abu Dhabi - Los Angeles Flugzeit: ca. 16.45 Stunden

ca. 16.45 Stunden Airline: Etihad Airways

Etihad Airways Flugzeug: Boeing 777-200LR

Boeing 777-200LR Bemerkung: Fliegt nicht täglich

8 13'573 Kilometer

Route: Johannesburg - Atlanta

Johannesburg - Atlanta Flugzeit: ca. 16.25 Stunden

ca. 16.25 Stunden Airline: Delta Air Lines

Delta Air Lines Flugzeug: Boeing 777-200LR

Boeing 777-200LR Bemerkung: Seit Juni 2009 in Betrieb

7 13'575 Kilometer

Route: San Francisco - Singapur

San Francisco - Singapur Flugzeit: ca. 16.35 Stunden

ca. 16.35 Stunden Airline: United Airlines

United Airlines Flugzeug: Boeing 787-9 Dreamlinder

Boeing 787-9 Dreamlinder Bemerkung: Fliegt täglich

6 13'801 Kilometer

Route: Sydney - Dallas

Sydney - Dallas Flugzeit: ca. 15.35 Stunden

ca. 15.35 Stunden Airline: Qantas Airways

Qantas Airways Flugzeug: Airbus A380-800

Airbus A380-800 Bemerkung: Fliegt täglich

5 13'833 Kilometer

Bild: United Airlines

Route: Houston - Sydney

Houston - Sydney Flugzeit: ca. 17.30 Stunden

ca. 17.30 Stunden Airline: United Airlines

United Airlines Flugzeug: Boeing 787-9 Dreamliner

Boeing 787-9 Dreamliner Bemerkung: Die Strecke wird seit Mitte Januar 2018 geflogen

4 14'114 Kilometer

Bild: Boeing

Route: Los Angeles - Singapur

Los Angeles - Singapur Flugzeit: ca. 17.55 Stunden

ca. 17.55 Stunden Airline: United Airlines

United Airlines Flugzeug: Boeing 787-9

Boeing 787-9 Bemerkung: Die Strecke wird seit Ende Oktober 2017 geflogen. Sie wird täglich durchgeführt.

3 14'193 Kilometer

Route: Dubai - Auckland

Dubai - Auckland Flugzeit: ca. 16.05 Stunden

ca. 16.05 Stunden Airline: Emirates

Emirates Flugzeug: Airbus A380

Airbus A380 Bemerkung: Die Strecke wird seit dem 30. Oktober 2016 mit der A380 geflogen. Sie wird täglich bedient.

2 14'498 Kilometer

Bild: EPA/AAP/QANTAS

Route: Perth - London Heathrow

Perth - London Heathrow Flugzeit: ca. 17.10 Stunden

ca. 17.10 Stunden Airline: Qantas

Qantas Flugzeug: Boeing 787-9

Boeing 787-9 Bemerkung: Seit dem 24. März kann Australien von Europa aus direkt angeflogen werden.

1 14'525 Kilometer

Route: Doha - Auckland

Doha - Auckland Flugzeit: ca. 16.35 Stunden

ca. 16.35 Stunden Airline: Qatar Airways

Qatar Airways Flugzeug: 777-200LR

777-200LR Bemerkung: Der derzeit längste Linienflug der Welt ist seit 5. Februar 2017 in Betrieb.

(meg/lea)

Flugangst – Ein Leidensbericht von Knackeboul Video: watson

