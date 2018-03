Als Thomas Edison einen Elefanten mit Wechselstrom hinrichten liess

Und nun zur ganzen Wahrheit ...

In Wirklichkeit liess Edison «nur» Katzen, Hunde und Pferde durch Strom hinrichten, um während des Stromkriegs die Gefährlichkeit des Wechselstorms seines Widersachers zu beweisen. Das war allerdings 15 Jahre vor dem Tod des Zirkuselefanten. Als Topsy hingerichtet wurde, war der Stromkrieg schon zehn Jahre beendet und Edison war nicht mehr länger im Elektrogeschäft tätig. Die Firma «The New York Edison Company», welche die «Electrocution» von Topsy durchführte, befand sich 1903 nicht mehr in Edisons Besitz. Wahr ist allerdings, dass Harlod P. Brown, der Erfinder des Elektrischen Stuhls, Topsys «Electrocution» durchführte.



Diese steht wohl vielmehr im Zusammenhang mit den damals noch üblichen Tierprozessen. Topsy hatte nämlich drei Männer getötet, darunter einen ihrer Wärter, der versucht hatte, sie mit einer brennenden Zigarette zu füttern. Für diese «Morde» sollte sie bestraft werden. Die Besitzer wollten das Tier erst hängen lassen, doch der amerikanische Tierschutz setzte sich erfolgreich dagegen ein – und so sollte der Elefant durch einen Stromschlag sterben.