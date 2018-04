Wissen

Gesundheit

Ärzte in USA transplantieren erstmals Penis mitsamt Hodensack



OP-Sensation: Ärzte in USA transplantieren erstmals Penis mitsamt Hodensack

Ärzte in den USA haben erstmals einen menschlichen Penis komplett mit Hodensack transplantiert. Die 14-stündige Operation sei an einem US-Soldaten ausgeführt worden, der in Afghanistan verletzt worden war, teilte die Johns Hopkins Universität am Montag in Baltimore mit.

Die Transplantation solle auch den «Sexualfunktionen des jungen Mannes fast zum Normalzustand zurückverhelfen», erklärte der Direktor für plastische Chirurgie, W.P. Andrew Lee.

Der Soldat bat um Anonymität, gab aber eine kurze schriftliche Erklärung ab. «Eine solche Verletzung ist irrsinnig, es ist nicht leicht, sie zu akzeptieren», erklärte er. «Als ich aufgewacht bin, habe ich mich endlich wieder normal gefühlt.»

Der Penis und der Hodensack – ohne Testikel – stammten von einem verstorbenen Spender. Den Eingriff führte ein Team aus neun Chirurgen und zwei Urologen bereits am 26. März aus. Der Patient soll kommende Woche entlassen werden. Es handelte sich nicht um die erste Penis-Transplantation weltweit, aber um die erste Verpflanzung eines Penis mitsamt Hodensack.

Die erste erfolgreiche Penisverpflanzung war 2015 in Südafrika gemeldet worden. Ein weiterer erfolgreicher Fall ist 2016 in den USA dokumentiert. (cma/sda/afp)

