Wissen

History

Davon träumte die Jugend früher: portable Plattenspieler



Bild: Schweizerisches Nationalmuseum

Als die Töne laufen lernten

ERika Hebeisen / Schweizerisches Nationalmuseum

Töne sind flüchtig. So lässt sich Musik erst seit knapp 140 Jahren festhalten. Früheste Tonträger sind auf Walzen aufgezogene, geritzte Stanniolblätter. Ende des 19. Jahrhunderts kommt die Schallplatte auf den Markt und zu Beginn der 1960er-Jahre wird die Schellackplatte von einer aus Vinyl abgelöst.

Hier bloggt das Schweizerische Nationalmuseum Drei Museen – das Landesmuseum Zürich, das Château de Prangins und das Forum Schweizer Geschichte Schwyz – sowie das Sammlungszentrum in Affoltern am Albis sind unter dem Dach des Schweizerischen Nationalmuseums vereint.

Im Blog veröffentlichen Mitarbeiter des Nationalmuseums und renommierte Gastautoren Beiträge zu aktuellen Themen. watson übernimmt in loser Folge ausgesuchte Perlen daraus. Der Beitrag «Als die Töne laufen lernten» erschien am 26. Januar 2018.

Mehr historische Artikel auf: blog.nationalmuseum.ch

Gleichzeitig mit diesem robusteren Tonträger tauchen die ersten portablen Plattenspieler auf. Von der Jugend heiss begehrt kommt das «Koffergrammophon» in Mode. Damit lassen sich die Hits der Sixties im eigenen Schlafzimmer hören.

Bild: Schweizerisches Nationalmuseum

Das weiss bezogene Koffergrammophon mit eingebautem Lautsprecher ist eines der damals beliebten Abspielgeräte. Die Firma Lenco aus Burgdorf bringt es um 1965 in den Verkauf. Abspielbar ist es mit 16/33/45 oder 78 Touren pro Minute. Mit Kabel wird das Gerät ans Stromnetz angeschlossen, was seine Mobilität dann auch wieder in Grenzen hält.

Girlgroup auf dem Plattenteller

Stolze Besitzerin dieses Koffergrammophons war in den 1960er-Jahren ein Teenager aus Crans-Montana. Einschlägige Musiktipps gelangten mit der Sendung «Disque-Analyse» auf Mittelwelle über den Landessender Sottens in ihr Elternhaus. Und so kam denn beispielsweise auch die Musik der französischen Girlgroup «Les Parisiennes» auf ihren Plattenteller.

Musik Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Les Parisiennes - Nous on est si mignonnes (1966) Video: YouTube/Nonosserie Nonosserie

Der Weg vom Schlafzimmer ans Konzert führte früher oder später nach Montreux. Am dortigen Musikfestival spielten in den letzten Jahrzehnten die ganz Grossen der Welt und machten den kleinen Ort am Genfersee zum Treffpunkt der Musikstars. Aktuell blickt das Landesmuseum auf 50 Jahre Festivalgeschichte zurück.



Montreux. Jazz seit 1967 LANDESMUSEUM ZÜRICH

19.1. - 21.5.2018

David Bowie, Miles Davis oder Deep Purple – sie alle haben schon am Jazzfestival Montreux gespielt. 1967 gegründet, zählt es heute zu den bekanntesten Musikveranstaltungen der Welt. In Montreux trifft sich jedes Jahr das Who is Who des Musikbusiness.

Was normalerweise an den Gestaden des Genfersees über die Bühne geht, kommt nun in Form einer Ausstellung nach Zürich. Das Landesmuseum blickt auf 50 Jahre Festivalgeschichte zurück, erinnert an den legendären Claude Nobs und füllt die Ausstellungsräume mit Musik und einzigartigen Blicken hinter die Kulissen. Für einmal sind die Stars und ihre Musik zum Greifen nah.

>> Landesmuseum Zürich

>>> Weitere historische Artikel auf: blog.nationalmuseum.ch

Geschichte – die Vergangenheit lebt! Die Tet-Offensive war ein militärisches Desaster – und ebnete den Weg zum Sieg In der Hölle von Stalingrad starb Hitlers Traum vom Endsieg Katharina die Grosse war so viel mehr als nur ihre vielen Liebhaber Gelobt sei, was geil macht: 36 aphrodisierende Substanzen im Bild Diese Basler Mumie ist ein Vorfahre von Boris Johnson und verwandt mit der Queen NATEL – vom Statussymbol zum Alltagsobjekt Heil, Heil, Rock'n'Roll: Weshalb fahren gewisse Rocker auf Nazi-Kram ab? Frida Kahlo: Die Frau, die den Tod auslachte Deutsche Terroristen im Jura Der mysteriöse Tod des Offiziersaspiranten Flükiger Die Überkuh der Nazis – Görings bizarres Zuchtexperiment Hat Trump wirklich den «grössten Atomknopf»? Zölibat, Frauenhass und Schmerzsuche: Wie uns die Kirche die Lust raubte Verrückte Grenzen, Teil IV: Sechs seltsame Grenzlinien in Amerika Verrückte Grenzen, Teil III: Sechs skurrile Scheidelinien in Afrika «Ich küsse Dich in treuer Liebe und mit fester Umarmung. Dein schiacher Karl» Ein 19-jähriges Callgirl wird im Kalten Krieg für eine Spionin gehalten Vor 25 Jahren tobte die EWR-Schlacht: Martullo-Blocher, Strahm und Co. erinnern sich Sabina Spielrein: Die Frau, die viel mehr war als C.G. Jungs Patientin im Burghölzli Andi Gross: «Viele waren vom EWR-Nein eines überzeugten Europäers überrascht» Verrückte Grenzen, Teil II: Sechs kuriose Fälle in Europa Blochers EWR-Erfolg stürzte die Schweiz in die Euro-Schizophrenie Das Debakel des Sonderbunds: So kam es zur letzten Schlacht in der Schweiz Verrückte Grenzen, Teil I: Sechs Schweizer Grenzfälle So kann man sich irren: Die legendärsten Fehlprognosen der Geschichte Luxor – wie der erste grosse islamistische Anschlag die Schweiz schockierte Der elende Fremdwörter-Wahn: Warum Deutsch die hässlichste Sprache ist Die WIRKLICH ältesten Witze der Welt: Darüber lachten Römer und Co. Die 10 spektakulärsten Bankraube der Geschichte «The Frozen Addicts»: Wie 6 Junkies die Parkinson-Forschung voran brachten Alle Artikel anzeigen

Nicht alle mögen Jazz. Anna Rothenfluh zum Beispiel nicht. 2m 9s Betrinken und Beklagen mit Anna Rothenfluh Video: watson

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo