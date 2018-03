Raiffeisen-Chef Patrik Gisel war eingeweiht

Der Chef von Raiffeisen, Patrik Gisel, weiss seit Jahren, dass sich Pierin Vincenz beim Firmenkauf nicht korrekt verhielt. Die Affäre belastet die Bank.

Die Affäre um mutmasslich strafbare Handlungen des früheren langjährigen Raiffeisen-Chefs Pierin Vincenz, dessen Geschäftspartner Beat Stocker sowie weitere Mitstreiter wird für die drittgrösste und systemrelevante Bank der Schweiz zunehmend zur Belastung. Dies zeigte sich mit aller Deutlichkeit an der Bilanzpressekonferenz der Genossenschaft vom Freitag, in der auch Vincenz’ Nachfolger Patrik Gisel in arge Rechtfertigungsnöte geriet. Gisel hatte im Frühjahr 2016 von Vincenz …