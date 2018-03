Wissen

History

Das sind die wohl ältesten Tattoo-Bilder der Welt



Bild: Trustees of the British Museum

Das sind die wohl ältesten Tattoo-Bilder der Welt

Sie liegen schon seit fast hundert Jahren in der Kollektion des British Museum: zwei Mumien aus der vordynastischen Zeit, bekannt unter dem Namen Gebelein-Mann A und Gebelein-Frau. Jetzt haben Wissenschaftler Tattoos auf der Haut der beiden Mumien entdeckt, die zwischen 3351 und 3017 vor Christus gestochen wurden – was sie zu den bisher ältesten Bild-Tattoos der Welt macht.

Bild: Trustees of the British Museum

Noch etwas älter sind zwar die Tattoos, die an der Eismumie des Ötzi entdeckt wurden. Diese bestehen aber ausschliesslich aus Punkten und Strichen. Die Tattoos, die der Gebelein-Mann auf seinem Oberarm trägt, zeigen dagegen einen Stier und einen Mähnenspringer (ein in Nordafrika beheimatetes ziegenartiges Huftier), wie die Forscher schreiben. Ihre Studie wurde im «Journal of Archaeological Science» veröffentlicht.

Bisher waren an der Haut der Mumien nur mysteriöse schwarze Flecken aufgefallen. Erst eine gründliche Untersuchung mit verschiedenen Methoden – darunter Infrarot-Aufnahmen und eine Computertomographie – brachte die Erkenntnis, dass es sich um Tattoos handelt. Sie wurden nicht oberflächlich angebracht, sondern unter die Haut gestochen. Als Farbstoff diente ein kohlenstoffhaltiges Material, vielleicht Russ.

Der Gebelein-Mann, der rothaarig war, ist jung gestorben; zum Zeitpunkt seines Todes war er zwischen 18 und 21 Jahren alt. Die Wissenschaftler entdeckten vor einigen Jahren, dass er vermutlich durch einen Stich in den Rücken ermordet wurde.

Bild: Trustees of the British Museum

Die weibliche Mumie weist ebenfalls mehrere Tattoos auf, die sich auf Oberarm und Schulter befinden. Auf ihrer rechten Schulter sind vier S-förmige Motive zu sehen, auf dem Oberarm ein weiteres linienförmiges Tattoo. Beide Tattoos sind so angebracht, dass sie gut sichtbar waren. Möglicherweise handelte es sich dabei um Statussymbole.

Bild: Trustees of the British Museum

Die Tattoos der Frau sind die ältesten, die bisher auf einem weiblichen Körper gefunden wurden. Aus späteren Perioden des ägyptischen Altertums sind andere figurative Tattoos auf weiblichen Mumien bekannt. Aufsehenerregend sind auch die Tattoos des Mannes, denn bisher ging man davon aus, dass im alten Ägypten nur Frauen tätowiert wurden.

Beide Mumien stammen von der Ausgrabuingsstätte Gebelein, die sich etwa 40 Kilometer südlich von Luxor befindet. Neben diesen beiden konservierten Leichen haben die Fortscher noch sieben andere Mumien aus Gebelein untersucht, aber bei keiner davon Tattoos gefunden.

(dhr)

Tattoos in Japan: Götter, Dämonen und Koi-Karpfen

Geschichte – die Vergangenheit lebt! Auch ein königlicher Bauch riecht schlecht, wenn er platzt «Hitler-Glocke» mit umstrittener Inschrift darf in deutschem Kirchturm hängen bleiben James Randi – der Magier, der Zauberer entzaubert Archäologen finden antike Totenstadt in Ägypten Die irische Rebellin, die lieber stirbt, als auf die britische Krone zu schwören Als die Töne laufen lernten Die Tet-Offensive war ein militärisches Desaster – und ebnete den Weg zum Sieg In der Hölle von Stalingrad starb Hitlers Traum vom Endsieg Katharina die Grosse war so viel mehr als nur ihre vielen Liebhaber Gelobt sei, was geil macht: 36 aphrodisierende Substanzen im Bild Diese Basler Mumie ist ein Vorfahre von Boris Johnson und verwandt mit der Queen NATEL – vom Statussymbol zum Alltagsobjekt Heil, Heil, Rock'n'Roll: Weshalb fahren gewisse Rocker auf Nazi-Kram ab? Frida Kahlo: Die Frau, die den Tod auslachte Deutsche Terroristen im Jura Der mysteriöse Tod des Offiziersaspiranten Flükiger Die Überkuh der Nazis – Görings bizarres Zuchtexperiment Hat Trump wirklich den «grössten Atomknopf»? Zölibat, Frauenhass und Schmerzsuche: Wie uns die Kirche die Lust raubte Verrückte Grenzen, Teil IV: Sechs seltsame Grenzlinien in Amerika Verrückte Grenzen, Teil III: Sechs skurrile Scheidelinien in Afrika «Ich küsse Dich in treuer Liebe und mit fester Umarmung. Dein schiacher Karl» Ein 19-jähriges Callgirl wird im Kalten Krieg für eine Spionin gehalten Vor 25 Jahren tobte die EWR-Schlacht: Martullo-Blocher, Strahm und Co. erinnern sich Sabina Spielrein: Die Frau, die viel mehr war als C.G. Jungs Patientin im Burghölzli Andi Gross: «Viele waren vom EWR-Nein eines überzeugten Europäers überrascht» Verrückte Grenzen, Teil II: Sechs kuriose Fälle in Europa Blochers EWR-Erfolg stürzte die Schweiz in die Euro-Schizophrenie Das Debakel des Sonderbunds: So kam es zur letzten Schlacht in der Schweiz Verrückte Grenzen, Teil I: Sechs Schweizer Grenzfälle Alle Artikel anzeigen

Töne, die unter die Haut gehen: Augmented Reality Tattoos Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare