Wissen

History

Schloss Waldegg und Palais Besenval: Versailles und Paris in Solothurn



Als die Solothurner Gnädigen Herren in Klein Versailles wohnten

Kurt Messmer / Schweizerisches Nationalmuseum

Die Zeit der Gnädigen Herren ist längst abgelaufen, aber ihre Paläste haben sich erhalten und erinnern an eine Gesellschaft, in der man auch hierzulande als Herr oder als Untertan geboren wurde.

«Er wölle, das der tüffel den herrn schultheissen Pfyffer mitt sinen schloss hette», rief Heini Lehmann 1578 in Luzern aus, «wo er nitt so manchem gutten frommen knecht in Franckrych das syn verschleifft und aberschellmet, wurde er nit allso schlösser buwen, wie er aber thüye».

Ludwig Pfyffer, der «Schweizerkönig», hatte kurz zuvor in Altishofen einen Landsitz erbauen lassen. Auch nach einem Gerichtshändel liess sich Pfyffer von Heini Lehmann nicht abhalten. 1588 kaufte er von den Feer, ehemals Fährleute, das Wasserschloss Wyher bei Ettiswil.

Hier bloggt das Schweizerische Nationalmuseum Drei Museen – das Landesmuseum Zürich, das Château de Prangins und das Forum Schweizer Geschichte Schwyz – sowie das Sammlungszentrum in Affoltern am Albis sind unter dem Dach des Schweizerischen Nationalmuseums vereint.

Im Blog veröffentlichen Mitarbeiter des Nationalmuseums und renommierte Gastautoren Beiträge zu aktuellen Themen. watson übernimmt in loser Folge ausgesuchte Perlen daraus. Der Beitrag «Versailles und Paris in Solothurn» erschien am 16. März 2018.

blog.nationalmuseum.ch/2018/03/versailles-und-paris-in-solothurn/



Bereits seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gehörte der Besitz von Schlösslein und Herrschaften zur Gründung einer Familiendynastie. Die ländlichen Führungsschichten standen dabei den städtischen Ehrbarkeiten kaum nach.

History Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

In Graubünden erwarben die über 50 Bauerngeschlechter, die vor und nach 1500 zu Macht und Reichtum aufstiegen, fast allesamt einen alten Ritterturm. Diese Bauten waren zwar unwohnlich, dazu militärisch längst wertlos, dennoch geriet der Kauf solcher Statussymbole im Bündnerland zur Epidemie.

In Frankreichs Sonnenstrahlen

Steiler geht’s kaum. Die Besenval stammten aus Savoyen, erwarben spät, erst 1629, das Solothurner Bürgerrecht, stellten aber bereits in zweiter Generation den Schultheissen. Ein Mechanismus setzte ein, wie er in Soldpatriziaten üblich war: Weil die Besenval in der eigenen Stadt Einfluss hatten, wurden sie für ausländische Mächte wichtig – und weil sie im Ausland etwas galten, wuchs ihre Macht wiederum in der eigenen Stadt, wie die folgende Liste andeutet: politische Ämter jeglicher Gattung, Salzmonopol, Vermittlung von Söldnern, erfolgreiche Heiratspolitik, Erwerb von Immobilien und Herrschaften, Führung der französischen Partei Solothurns, französischer Ritterstand, eigene Kompanie und eigenes Regiment im Dienste Frankreichs, Erhebung zu französischen Baronen. Was Wunder, dass der Solothurner Schultheiss 1686 einen Sommersitz bauen liess, der sich an Versailles orientierte: Schloss Waldegg.

Klein Versailles an der Aare

Unter den drei Dutzend Landsitzen rund um Solothurn ist die Waldegg der fürstlichste. Die Länge der Gartenfassade von 78 Metern mag sich neben den 570 Metern von Versailles eher bescheiden ausnehmen. Aber die Waldegg wäre von Victor Hugo auch nicht gleich wie Versailles als «eine einzige Höflingskaserne» bezeichnet worden. Ein grosser Mittel- und zwei kleine Seitenpavillons treten aus dem langgestreckten, symmetrischen Gebäudekomplex hervor, seitlich je ergänzt mit zweigeschossigen Galerieflügeln, eingefasst mit Ecktürmchen.

Das verschafft dem Bau eine imposante Fassadenkulisse mit bewegter Dachsilhouette, passend dazu der französische Garten mit seiner strengen Geometrie. Barock als Gesamtkunstwerk. Besucht wurde die Waldegg zeitweise auch von französischen Ambassadoren – nachvollziehbar. Dass dies den Geschäften der Besenval nicht abträglich war, leuchtet ebenfalls ein.

«Der allhiesigen Statt eine Zierd»

Der Vater liess einen prächtigen Sommersitz bauen, seine beiden Söhne, Johann Viktor II. Besenval (1671–1736) und Peter Joseph Besenval (1675–1736), holten 1706 mit einem Stadtpalais ein Stück Paris nach Solothurn. Der Bauplatz an der Aare war prominent, allerdings eng. Das Palais Besenval entsprach einem Bautyp, wie er vom französischen Adel im 17. Jahrhundert für Stadtresidenzen entwickelt wurde. Typisch war, dass sich das Wohnhaus zwischen einem Zufahrts- oder Ehrenhof und einer Gartenanlage befand.

Das «Hôtel entre cour et jardin» der Besenval gehört in der Schweiz zu den frühesten Beispielen seiner Art und machte Furore. Noch im 19. Jahrhundert war es in Solothurn der «neue Bau». Er erzählt von einem rasanten Aufstieg, doch bereits 1736 begann für die Besenval der Abstieg. Sie hatten ermöglicht, dass unzählige Söldner in französische Dienste zogen. 1798 wechselten Vorzeichen und Richtung: Französische Revolutionsheere marschierten in die Schweiz ein. Egalité. Die Menschen werden nicht in einen Stand geboren, sondern sind von Natur aus frei und besitzen unveräusserliche Rechte. C’est ça.

>>> Weitere historische Artikel auf: blog.nationalmuseum.ch

Mehr Artikel zum Thema Geschichte Künstlerin koloriert Porträt eines Mädchens, das in Auschwitz umkam Dien Bien Phu – das Stalingrad der Franzosen in 5 Akten Als Thomas Edison einen Elefanten mit Wechselstrom hinrichten liess Die Sage vom Männlein, dessen Herz von Schlangen herausgerissen wurde Der erste Computer made in Switzerland brauchte viel Platz, hatte aber wenig Rechenpower Nimm diese Peitschenhiebe, du Wasser der Bitternis! Eispickel, Regenschirm und Polonium: 10 ungewöhnliche Geheimdienst-Attentate Das sind die wohl ältesten Tattoo-Bilder der Welt Auch ein königlicher Bauch riecht schlecht, wenn er platzt «Hitler-Glocke» mit umstrittener Inschrift darf in deutschem Kirchturm hängen bleiben James Randi – der Magier, der Zauberer entzaubert Archäologen finden antike Totenstadt in Ägypten Die irische Rebellin, die lieber stirbt, als auf die britische Krone zu schwören Als die Töne laufen lernten Die Tet-Offensive war ein militärisches Desaster – und ebnete den Weg zum Sieg In der Hölle von Stalingrad starb Hitlers Traum vom Endsieg Katharina die Grosse war so viel mehr als nur ihre vielen Liebhaber Gelobt sei, was geil macht: 36 aphrodisierende Substanzen im Bild Diese Basler Mumie ist ein Vorfahre von Boris Johnson und verwandt mit der Queen NATEL – vom Statussymbol zum Alltagsobjekt Heil, Heil, Rock'n'Roll: Weshalb fahren gewisse Rocker auf Nazi-Kram ab? Frida Kahlo: Die Frau, die den Tod auslachte Deutsche Terroristen im Jura Der mysteriöse Tod des Offiziersaspiranten Flükiger Die Überkuh der Nazis – Görings bizarres Zuchtexperiment Hat Trump wirklich den «grössten Atomknopf»? Zölibat, Frauenhass und Schmerzsuche: Wie uns die Kirche die Lust raubte Verrückte Grenzen, Teil IV: Sechs seltsame Grenzlinien in Amerika Verrückte Grenzen, Teil III: Sechs skurrile Scheidelinien in Afrika Alle Artikel anzeigen

Hamid und Mohammad besichtigen das Schloss Zwingen in Basel

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo