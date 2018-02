Wissen

International

Archäologen finden antike Totenstadt in Ägypten



Bild: EPA/EPA

Archäologen finden antike Totenstadt in Ägypten

Ägyptische und deutsche Archäologen haben am Nil eine antike Totenstadt mit Dutzenden Sarkophagen und Kunstschätzen entdeckt. Die in der Stadt Minja in Ägypten gefundene, über 2500 Jahre alte Nekropole enthalte 40 Steinsärge, etwa 1000 Statuen und eine Goldmaske.

Das sagte Antikenminister Chaled al-Enani am Samstag am Ausgrabungsort. Zudem seien Keramik, Schmuck und andere antike Gegenstände gefunden worden.

Die Ausgrabungen begannen laut dem Ministerium im vergangenen Jahr und wurden von deutschen Forscherteams unterstützt. «Das ist erst der Anfang einer neuen Entdeckung und ich glaube, wir brauchen mindestens fünf Jahre, um die Arbeit an der Nekropole zu beenden», erklärte Al-Enani. Die Funde würden wichtige Einblicke in das Leben der Alten Ägypter geben.

Bild: EPA/EPA

In den vergangenen Monaten hatte das Antikenministerium in Ägypten eine Reihe von Entdeckungen aus der Hochkultur der Alten Ägypter präsentiert. Das Land will damit Touristen anlocken, die es wegen der gegenwärtigen Wirtschaftskrise des Landes dringend als Einnahmequelle für ausländisches Geld braucht.

Ägypten hat mit der Pharaonenstadt Luxor, den Pyramiden in Giseh bei Kairo und weiteren Orten entlang des Nils zahlreiche wertvolle Kulturstätten zu bieten.

History Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Ein italienisches Forscherteam hatte Ende Januar mit Messungen in der Grabkammer des Pharaos Tutanchamun in Luxor begonnen. Die Radarmessungen in der 1922 entdeckten Grabkammer des Kindkönigs (um 1330 v. Chr.) sollen Klarheit darüber bringen, ob sich – wie von einem Wissenschaftler vermutet – hinter der Nordwand ein weiterer, bislang unentdeckter Raum befindet.

Erst Anfang des Monats hatten Wissenschaftler nahe der Pyramiden ein mehr als 4000 Jahre altes Grab gefunden. Die Kammer soll zu einer Priesterin mit dem Namen Hat Bet gehören. Nahe des einzigen noch erhaltenen Weltwunders der Antike soll Ende des Jahres das neue Ägyptische Museum eröffnen, dass das Ausstellungshaus im Stadtzentrum Kairos ablösen soll. (sda/dpa)

Geschichte – die Vergangenheit lebt! Die Tet-Offensive war ein militärisches Desaster – und ebnete den Weg zum Sieg In der Hölle von Stalingrad starb Hitlers Traum vom Endsieg Katharina die Grosse war so viel mehr als nur ihre vielen Liebhaber Gelobt sei, was geil macht: 36 aphrodisierende Substanzen im Bild Diese Basler Mumie ist ein Vorfahre von Boris Johnson und verwandt mit der Queen NATEL – vom Statussymbol zum Alltagsobjekt Heil, Heil, Rock'n'Roll: Weshalb fahren gewisse Rocker auf Nazi-Kram ab? Frida Kahlo: Die Frau, die den Tod auslachte Deutsche Terroristen im Jura Der mysteriöse Tod des Offiziersaspiranten Flükiger Die Überkuh der Nazis – Görings bizarres Zuchtexperiment Hat Trump wirklich den «grössten Atomknopf»? Zölibat, Frauenhass und Schmerzsuche: Wie uns die Kirche die Lust raubte Verrückte Grenzen, Teil IV: Sechs seltsame Grenzlinien in Amerika Verrückte Grenzen, Teil III: Sechs skurrile Scheidelinien in Afrika «Ich küsse Dich in treuer Liebe und mit fester Umarmung. Dein schiacher Karl» Ein 19-jähriges Callgirl wird im Kalten Krieg für eine Spionin gehalten Vor 25 Jahren tobte die EWR-Schlacht: Martullo-Blocher, Strahm und Co. erinnern sich Sabina Spielrein: Die Frau, die viel mehr war als C.G. Jungs Patientin im Burghölzli Andi Gross: «Viele waren vom EWR-Nein eines überzeugten Europäers überrascht» Verrückte Grenzen, Teil II: Sechs kuriose Fälle in Europa Blochers EWR-Erfolg stürzte die Schweiz in die Euro-Schizophrenie Das Debakel des Sonderbunds: So kam es zur letzten Schlacht in der Schweiz Verrückte Grenzen, Teil I: Sechs Schweizer Grenzfälle So kann man sich irren: Die legendärsten Fehlprognosen der Geschichte Luxor – wie der erste grosse islamistische Anschlag die Schweiz schockierte Der elende Fremdwörter-Wahn: Warum Deutsch die hässlichste Sprache ist Die WIRKLICH ältesten Witze der Welt: Darüber lachten Römer und Co. Die 10 spektakulärsten Bankraube der Geschichte «The Frozen Addicts»: Wie 6 Junkies die Parkinson-Forschung voran brachten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo