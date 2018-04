Forscher entdecken Bakterien, die PET-Flaschen fressen

Mäusebussard attackiert Aargauer Joggerin – die erkrankt an der Hasenpest

Auf dem Heitersberg griff ein Mäusebussard Hobby-Läuferin Ariane Riederer an. Es war der Anfang einer Leidensgeschichte voller Schmerzen und Ungewissheit. Sie war nicht das einzige Opfer des Mäusebussards.

Ein ganzes Jahr lang stehen die Laufschuhe von Ariane Riederer unbenutzt im Keller. Erst diesen Frühling fängt die 42-Jährige aus Bergdietikon wieder an zu joggen. Den Aargauer Heitersberg meidet sie jedoch. Dort, auf dem Höhenweg, griff sie am 7. März 2017 ein Mäusebussard an und steckte sie mit der Hasenpest an. Es dauerte mehrere Wochen, bis klar war, woran sie litt. Es waren Wochen, in denen Riederer unter grossen Schmerzen litt.

Die Lehrerin für bildnerisches Gestalten an der Bezirksschule …