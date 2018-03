Wissen

«Schaut zu den Sternen» – Hawkings letzte Botschaft



Eine letzte Botschaft des verstorbenen Star-Physikers Stephen Hawking geht um die Welt. «Es war eine grossartige Zeit, um am Leben zu sein», sagt Hawking in dem emotionalen Video, das die Universität Cambridge am Mittwoch ins Internet stellte.

«Unser Bild des Universums hat sich in den letzten 50 Jahren umfassend verändert und ich bin glücklich, wenn ich einen kleinen Beitrag leisten konnte», sagt Hawking. Er wolle seine Begeisterung für Physik teilen.

«Deshalb schaut zu den Sternen und nicht hinab auf Eure Füsse. (...) Seid neugierig, und wie schwer auch immer das Leben scheinen mag, so gibt es doch immer etwas, das ihr tun und worin ihr erfolgreich sein könnt. Es kommt darauf an, nicht aufzugeben.»

Hawking litt fast sein gesamtes Erwachsenenleben an der Nervenkrankheit ALS, er war die meiste Zeit auf einen Rollstuhl angewiesen. Seinen Forscherdrang konnte das aber nicht bremsen.

«Dass es uns Menschen, die wir selbst hauptsächlich Ansammlungen von Partikeln der Natur sind, möglich war, so nah an ein Verständnis der Gesetze zu kommen, die uns und das Universum regieren, ist ein grosser Triumph.»

Hawking sagte die Sätze in dem Video auf einer Konferenz zu seinem 75. Geburtstag im vergangenen Jahr. Allein in den ersten drei Stunden nach seiner Veröffentlichung am Mittwoch wurde das Video auf Facebook mehr als eine halbe Million Mal angesehen. (whr/sda/dpa)

