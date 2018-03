Wissen

7 Europa-Karten, die du in der Schule ziemlich sicher nicht gelernt hast

Hast du in der Schule auch sämtliche Länder Europas inklusive Hauptstadt auswendig gelernt? Gut, dann ist es jetzt höchste Zeit, dein Hirn mit neuem Karten-Wissen zu versorgen.

Von diesem Konzern stammt das meistverkaufte Automodell jedes Landes

Quelle: bestsellingcarsblog

Googles Suchvorschläge zu «Dieses Land ist ...»

Diese Monarchen herrschen in Europa

Die grösste Firma jedes Landes

Die Angaben stammen aus der der Forbes Liste der 2000 grössten Unternehmen der Welt. Europäische Länder ohne Vertretung in dieser Liste bleiben entsprechend leer.

So heisst die Schweiz in den verschiedenen Sprachregionen

Wer pro Jahr am meisten Kilogramm Schokolade isst

Quelle: http://caobisco.eu/

Die 100er-Note (bzw. Münze) jedes Landes

Anmerkung bei Grossbritannien: Hier nur 50 Pfund Sterling, seit 1945 gibt es keine £100-Note mehr bei der Bank of England. £100 gibt es jedoch noch bei der Bank of Scotland und der Bank of Northern Ireland.

Hier die Detailansicht dieser Karte für Mobile-User:

Und hier als Bonus zu Punkt 7: Das sind die schönsten Banknoten der Welt

