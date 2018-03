Heute schon gehubert? Hier kommt dein Lieblingsquiz gegen deinen Lieblingsgegner!

Die bürgerlichen «Flop5» sind an ihrem Debakel in Zürich selber schuld

Die Bürgerlichen setzten in Zürich zum Sturm auf den Stadtrat an. Am Ende verloren sie einen ihrer drei Sitze. Wer so eklatant an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei politisiert, darf sich darüber nicht wundern.

Vor sieben Jahren setzte die SVP zum «Sturm auf das Stöckli» an. Sie wollte mit ihren Topshots den Besitzstand im Ständerat ausbauen. Die Strategie geriet zum Rohrkrepierer. Am Ende hatte die SVP weniger Sitze als zuvor. Nun hat sich die Geschichte in der Stadt Zürich wiederholt: Die Bürgerlichen wollten die Mehrheit im Stadtrat erobern und verloren stattdessen einen Sitz.

An Einsatz hat es nicht gemangelt. Bis fast zur letzten Minuten war das «Top5»-Bündnis aus FDP, SVP und CVP auf Achse und …