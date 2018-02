Quizz-Huber hat Geburtstag. Doch verteilt er auch Geschenke?

Wissen

Liebe Huber-Quizzer

Dani ist auf bestem Weg zum C-Promi. In der Bar begrüssen ihn fremde Leute mit «Zwiebel» und Mike Müller twittert voller Stolz, dass er unsere hellste Kerze auf der Torte zum ersten Mal besiegen konnte. Damit steigt Huber in der Promiskala in Gefilde auf wie die aktuelle Miss Schweiz (haha, du kennst ihren Namen nicht!), Pöstler-Richi aus der Werbung und Urs Meier, der einzige Nicht-Oesch bei «Oesch’s die Dritten».

Ich kann euch aber garantieren: Der Ruhm ist Dani (noch) nicht zu Kopfe gestiegen. Die besten Promis sind immer noch die unfreiwilligen.

Nächste Woche ist unser Egghead übrigens in den Ferien und Peter «Blunschmaster P.» Blunschi springt in die Bresche. Alte Hasen des Huber-Quiz' wissen: Das ist kein Grund zum Frohlocken. Soviel kann ich schon verraten: Peter hat im heutigen Quiz neun Punkte erzielt! Er ist erst an der letzten Frage gescheitert.

1. Beginnen wir mit Hubers Spezialdisziplin, der Geographie. Welche Karte ist richtig? 2. Allgemeinwissen: Welche Schweizer Stadt hat aktuell KEIN Tram? KEYSTONE Neuenburg KEYSTONE Genf KEYSTONE Biel KEYSTONE Lausanne 3. Wissenschaft: Wie geht die Reihe weiter? Dezi, zenti, milli, mikro, nano, piko, ... femto manto zwito lito 4. Tier - Hubers heimliches Spezialgebiet: Welcher Vogel hat die grösste Flügelspannweite? Der Krauskopfpelikan Der Kalifornische Kondor Der Andenkondor Wikicommons/John Harrison Der Wanderalbatros 5. Sport: Welches war der letzte nicht aus Basel oder Zürich stammende Fussball-Schweizermeister? KEYSTONE KEYSTONE St. Gallen KEYSTONE Luzern KEYSTONE YB KEYSTONE Sion 6. Schweiz: Welches ist die längste Autobahn der Schweiz? KEYSTONE KEYSTONE A1 KEYSTONE/TI-PRESS A2 KEYSTONE A3 KEYSTONE A9 7. Die heutige Geschichts-Frage besteht aus einem einzigen Begriff: Skagerrak. Klingelt's? Logo, die berühmte Seeschlacht! EPA/COMPIC Logo, die skandinavische Version der Aufklärung. AP, BRITISH WAR OFFICE Logo, die Bezeichnung für die Aufteilung der Besatzungszonen unter den Siegermächten. AP/AP Logo, Russlands grösste Raketenbasis. 8. Kunst & Kultur: Dies ist das teuerste je verkaufte Bild einer Künstlerin. Wer malte es? AP/AP AP Georgia O'Keeffe Museum Das Bild heisst «Jimson Weed/White Flower No. 1» und ist von Georgia O'Keeffe. Jardín Botánico de Nueva York Das Bild heisst «The Broken Column» und ist von Frida Kahlo. Das Bild trägt keinen Namen und ist von Florine Stettheimer. Das Bild heisst «Japanese Witch Hazel» und ist von Margaret Macdonald Mackintosh. 9. Wirtschaft: Welche Firma existiert am längsten? AP/AP Uber Airbnb Airbnb EPA/EPA Snapchat AP/TT NEWS AGENCY Spotify 10. Populärkultur: Welcher Roman wurde (mit Abstand) am meisten verkauft? Tolkiens «The Hobbit» Cervantes' «Don Quixote» Dickens' «Eine Geschichte aus zwei Städten» Saint-Exupérys «Petit Prince»

Du hast die letzte Staffel verpennt? Oder die letzte Folge? Hier:

«Werdet wach! Zwiebeln sind das Schlimmste, das es gibt!» 2m 36s «Werdet wach! Zwiebeln sind das Schlimmste, das es gibt!» Video: watson/Daniel Huber, Emily Engkent

